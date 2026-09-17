游學修挑戰世界冠軍韋斯特本 代表香港出征Red Bull「Max vs 100」勇奪第10名

賽車盛事Red Bull「Max vs 100」小型賽車比賽已於香港時間9月17日凌晨在英國著名的銀石賽道圓滿舉行。

全城矚目的賽車盛事Red Bull「Max vs 100」小型賽車比賽已於香港時間9月17日凌晨於英國著名的銀石賽道（Silverstone）圓滿舉行！四屆一級方程式（F1）世界冠軍韋斯特本（Max Verstappen）回歸賽車初心，由最後一位起步挑戰100位來自全球不同界別名人、KOL及賽車好手等各地代表，上演一場以一敵百的神級大逆轉。在這場史無前例的百人大混戰中，全港焦點落在獲邀出戰的「試當真」創辦人兼演員游學修身上！剛接觸小型賽車僅半年的游學修亦不負眾望，不僅在排位賽以小組首名絕佳成績排名第3位起步，最終更成功在偶像韋斯特本的極速追擊下順利完成賽事，奪戰至第6圈勇奪第10名。

踏上銀石夢想成真 本身正是韋斯特本忠實車迷的游學修，從半年前與賽車內容創作者「L佬」持續到深圳刻苦練車，到今次能夠獲Red Bull邀請成為亞洲代表之一遠赴英國銀石、登上國際賽車殿堂與「世一」同場競技，過程宛如夢想成真。身穿最愛號碼「19號」戰衣上陣的游學修傾盡全力，在排位賽中以2:29:447獲小組首名，在100位來自世界各地的挑戰者中高踞第3位起步，搶下極大優勢！ 正式開賽後，在面對前所未見的百車同場起步混戰中，最後一位的韋斯特本於起步時已利用車身重心晃動起步加速，開賽前已過15車，至第3彎發生波及約30輛賽車的連環碰撞引發全場黃旗，韋斯特本走外線草地靈巧避過，首圈結束已從第101位狂追64人至第37位。游學修則在前列一直冷靜駕駛、全力防守，更成功領先偶像多圈，直至第6圈才與強勢殺上的韋斯特本正面交鋒被超車。由於賽事設有被超車即淘汰及計算排名的規則，游學修在百人混戰中以第10名完成比賽，表現遠超自己及外界預期！原定30圈的比賽，韋斯特本僅花約35分鐘，跑至第14圈便接連超越最後兩位對手，提前完成超越100人的壯舉奪冠！而賽事的亞軍及季軍分別為來自荷蘭的F1體育記者Jacky Martens及來自英國的Red Bull Powertrains引擎技師的Lewis Osler。

賽後，游學修難掩興奮激動表示：「你叫我如何想像我竟然可以於銀石賽道與偶像韋斯特本賽車並得到第十名，整趟旅程只可用『瘋狂』來形容，多謝Red Bull讓我夢想成真！被Max超越一刻來得很突然，就好像被深愛的人突然打了一拳的感覺，很心傷但又很榮幸可以被他超車，只能與他揮手道別。多謝香港觀眾的支持，我對於這個成績已很滿意，希望大家看得開心！」

35分鐘逆轉奪冠 是次Red Bull「Max vs 100」重現了韋斯特本自4歲起步的賽車生涯起點。由賽事總監兼小型賽車世界冠軍David Terrien專為100位車手設計的銀石專用賽道，在正式開賽後場面極具張力，但韋斯特本憑藉世界冠軍級的駕駛技術，原本限時75 分鐘（30圈）的比賽，僅耗時35分鐘（14圈）便提前將全場100 位對手完全超越奪冠。 過程中除了可以觀賞韋斯特本如何於擠擁的車陣中展示了神級的走位預判、超車線路與極限控車技術，更可聽到他透過車內無線電直接與對手的即時對話。韋斯特本超車時以不同對話及動作調侃對手，例如高速追擊前方車手時大喊「我正衝著你過來了（I’m coming for you）」、向現場旁述員提醒領先車群「前方的大家最好集中精神因為我肯定會追上來的（They need to focus because I'm definitely catching them）」，令整場賽事增添刺激感及娛樂性。最後僅用約35分鐘、14圈便完成以一敵百壯舉的韋斯特本，談及由最後一位殺上第一的關鍵，韋斯特本回顧道：「當我駛上起步格，看到自己必須從後方起步，而前方還有100輛小型賽車時，坦白說我有點擔心。不過，在經歷了第一圈的混戰之後，我開始覺得一切都已經在掌控之中。隨著比賽進行，整個過程變得越來越有趣。當我逐漸進入節奏，並能夠逐一超越，看著與前方車手的差距不斷縮小時，那種感覺真的非常令人振奮。

Disney+重溫賽事 能夠再次回到小型賽車上，重溫最純粹的賽車樂趣，實在令人非常享受，也讓我回想起自己剛開始參加賽車比賽時的日子。這條賽道非常漂亮，設計也相當出色，而能夠透過無線電即時接收所有賽車數據，更是一項很貼心的安排。我度過了非常精彩的一天，而最終能夠成功奪冠，無疑為這一切畫上了完美句號。」賽事採用電競風格的實時數據HUD、無人機航拍運鏡及第一身視角直播，全方位捕捉了游學修在銀石賽道上的英姿以及韋斯特本的神級超車瞬間。錯過了現場直播的觀眾及車迷，可隨時透過Disney+點播重溫整場Red Bull「Max vs 100」的精彩賽事與完整精華片段，見證游學修的跨界圓夢之旅！