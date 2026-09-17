Edan呂爵安獲李佳芯創作專屬歌仔 預告9月底公布MIRROR演唱會詳情

MIRROR成員呂爵安(Edan)、COLLAR成員許軼(Day)和黃梓橋今日現身九龍塘又一城出席品牌聯乘的期間限定店揭幕禮。近日忙於拍港版《悠長假期》的Edan大讚拍檔李佳芯(Ali)平易近人，兩人合作比想像中更有默契，預計拍至10月底，接著投入籌備MIRROR演唱會。談到早前齊人在街巿拍團歌MV，Edan透露將於9月內推出，至於12月團Con的詳情，亦會於月內公布，呼籲大家密切留意。

讚李佳芯平易近人 合作有默契 Edan表示，暫時拍劇進度良好，雖然幾乎日日開通宵，但向來是夜鬼不難適應。談到與李佳芯合作，早前兩人一起受訪，獲網民正評讚有火花，他笑言，「真實合作更有火花！的確比想像中更有默契，佢好玩得，無架子又好nice，可以輕鬆講笑，令到我哋都有啲化學作用，希望可以帶入角色，令大家睇得開心。」日前他在社交平台分享與Ali齊齊彈琴的背影，問到可有教Ali彈琴時，Edan就表示，「原來Ali都學過琴，好似學到五級。」不過他沒有教Ali唱歌，亦沒聽過對方唱《小幸運》，但就大爆Ali在拍劇時自創新歌.，「好特別，(關於你？)係，我無拍低，但大家下次要問佢，叫佢唱俾大家聽。」

未聞《闔家辣》拍續集 提到MIRROR早前在街巿取景拍團歌MV，雖然事前已洩露行踪，但Edan指拍攝順利未有受騷擾，「其實街巿應該已荒廢，不似運作中，好乾淨，冇街巿應有嘅嘢。」問到推出日期，他預告應該9月尾推出，而MIRROR演唱會的詳情亦會在月內公布，「總之12月留晒俾我哋，(聖誕？)留咗先！」對於有傳開拍賀歲片《闔家辣》續集，Edan坦言，「我無聽過，我估未必係真，可能換咗人！如果真係拍，應該收到劇本、度期。」檔期方面，他表示11月將開始籌備演唱會，「如果有續作當然開心，希望未來有機會，反而曾聽聞開拍打麻雀的電影。