袁偉豪工作重心移至馬來西亞 跟張寶兒一齊回應「愈搬愈富貴」

袁偉豪、張寶兒今日到灣仔出席慈善跑啟動禮，他們透露屆時或會帶大仔一齊參與，細仔現在只是剛學企的階段。他們坦言做了父母之後，覺得身教好重要。袁偉豪說︰「做咗爸爸媽媽之後，對這個世界所有事情都要懂得感恩，得來不易。對於下一代，都想讓佢哋多了解呢個世界好多嘢唔係必然，唔係擘大口就有飯吃，要自己去爭取。」

性格各似兩公婆 張寶兒提到大仔自從返學之後，對細佬多了照顧。問到兩兄弟的性格如何，袁偉豪表示大仔說話比較多，似媽咪，細仔就比較靜，比較似他。他們希望可以安排小朋友去軍訓，鍛鍊他們的意志。談到小朋友食飯問題，寶兒坦言自己不會強迫，如果他不吃，便沒有其他東西吃，之後到一餐便會乖乖吃清光，讓他知道要珍惜，不能揀飲擇食。

袁偉豪大讚張寶兒 袁偉豪期間多次感謝寶兒的付出，「太太好辛苦呀！我啱啱飛去馬來西亞幾個星期，我WhatsApp佢無反應，我就知去邊個平台搵佢，佢做緊live，就喺嗰啲地方講幾句。佢好忙，又要兼顧屋企同直播嘅嘢，佢好偉大好辛苦！」問到會否考慮跟老公調轉，由她出去工作，袁偉豪湊小朋友，她說︰「我都想啊！我覺得係要有適當抽離，之前有段時間好emjoy湊着兩個小朋友，但過咗一段時間，我發覺原來都會攰。就算瞓覺都會諗小朋友嘢諗醒，所以都要做下嘢，抽離下媽媽個角色，放低下小朋友。」

問到會否瘋狂購物，寶兒表示購物都是購小朋友的東西。袁偉豪續指自己見到太太付出，在外地工作時，都會買小禮物送給她。他說︰「如果佢要喘息，就帶佢去飲咖啡、遊下車河，要平衡，唔好迫自己去牆角。」他坦言不反對太太接洽幕前工作，一向給予她大最大自由度。

新居只是租住 談到他們由清水灣「傲瀧」特色花園複式豪宅，搬至另一複式豪宅，而且地方更大至有專屬兒童遊戲區，被指愈搬愈富貴。二人解釋新居的大細差不多，因為舊居的格局比較適合2人世界，加上比較多玻璃，而新居是間格比較多儲物空間，較合適小朋友，有較多活動空間。袁偉豪笑謂自己也想「一賣一買」，現時只是租住。他說︰「之前住個地方比較啱2個人，依家有小朋友同工人姐姐，唔夠收納，想多啲空間俾小朋友，加上之前有嗰件事(爆屎水)，所以想裝修嗰度。」問到會否好吃力，他們表示不用擔心，並謂︰「大家唔使太過著重我哋個次序係點，總之一買一賣，你未賣到咪揸住先，大家唔使擔心！俾多啲job嚟啦！」

繼續無自己空間 由於細仔出世時，袁偉豪曾表示自己的房間變了BB房，沒有了自己的空間，問到新居式重裝舊居時，會否申請要回自己的空間，袁偉豪笑說︰「依然係冇嘅！我啲器材依然係入晒箱，想拎住部Notebook寫下歌都冇位，有時甚至連打開Notebook諗下嘢，寫下嘢都唔得，因為哥哥會走過嚟問咩嚟，又不停叫叫『爸爸』，所以最好嘅方法就係出去！出去寫歌，唔好喺屋企寫，寫咩作歌都出去！如果真係要自己地方，都係去租個studio。」

事業傾向大馬 談到袁偉豪到馬來西亞拍賀歲片，他表示在馬來西亞已經拍了三套電影，問到是否把事業重心移到大馬，他表示感覺上似，「上年年底開始已經喺嗰面，嚟緊都會喺嗰面接洽唔同工作，包括幕前、幕後製作。自己喺香港、大灣區都有些工作，就睇個檔期。」他表示雖然工作辛苦，但很開心，畢竟自己有家庭要照顧，而且拍完又會跟陳展鵬交流爸爸經及湊小朋友的事，「同埋傾下職場嘅狀況，好大感受呀！我同佢都係相識好多年，都叫做努力經營自己呀，大家都好努力同互相學習！」