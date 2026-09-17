許軼Day自爆原想搵AK演渣男 點名要求貼身背心大隻男客串新歌MV

COLLAR成員許軼Day和MIRROR成員呂爵安(Edan)聯同黃梓僑，今午(17日)現身九龍塘又一城出席品牌聯乘的期間限定店揭幕禮。Day同日推出全新個人單曲《你離開我的時候 神奇的事發生了》，亦是首支抒情慢歌，她指歌曲已籌備一段時間，由於要推出COLLAR專輯，加上要配合AK新歌《傷心萬里通》，故延至今日才推出。

Day與Edan一齊受訪時，自爆點名要求一位穿貼身背心的大隻仔參演，「導演希望有多個男主角，我就提議咗佢。(係咪同AK爭你？)好複雜。」Edan好奇問：「點解唔揀我？」Day笑言下次，並叫Edan在身形上要加倍努力。MV於晚上首播，原來被Day點名的是陳鎮亨(享仔@ROVER)，在MV中飾演與Day分手的渣男。

談到在《傷心萬里通》MV中，AK情傷甚深，Day就透露，「本身故事係想搵佢演渣男，後來MV導演改劇本，佢變咗純情男。」談到AK被守宮蜥蝪嚇驚，Day自言不在現場，「但睇返工作人員拍嘅片，覺得好好笑，因為我完全唔驚。」她自言只怕飛曱甴，Edan笑言只要曱甴都驚。

談到COLLAR剛推出專輯，Day自爆亦有掃貨，買了約20張送給親朋好友，當知道Edan尚未入貨時，就笑言可轉讓親簽版給他。