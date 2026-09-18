魔方小姐｜楊紫瓊重返華語影壇 廣東話地道對白勁親切

由國際影星楊紫瓊，夥拍內地實力派演員劉昊然領銜主演、文牧野監製、白雪執導的勵志喜劇，寰亞電影《魔方小姐》（It's My Time），今天（17日）正式在香港隆重上映。這是楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》勇奪第95屆奧斯卡「最佳女主角」獎項後，首部回歸華語影壇的重磅作品，備受香港影迷期待。拍攝期間，寰亞傳媒集團老闆林建岳博士及行政總裁林孝賢親自探班，萬歲全場飲品消暑勁貼心，楊紫瓊與林博士見面興奮擁抱，互相問候，非常開心。

電影改編自真人真事，講述70歲的主角「趙艷紅」不甘於養老院的平淡生活，在意外發掘出驚人的魔方天賦後，與前魔方世界冠軍（劉昊然飾）結成師徒，勇敢闖入競爭激烈的魔方世界。楊紫瓊表示自己與角色最大的共通點就是「固執、不服輸」：「我不會讓年齡限制自己，人生無論到了什麼階段，都可以繼續擁有夢想。」

為了完美演繹片中的魔方高手，楊紫瓊透露自己花了將近兩年時間苦練魔方。她坦言，最大的挑戰並非技巧，而是導演對速度的要求以及極高的專注力：「拍攝時我基本上無論去到哪裡都帶着魔方，一直練習，不過拍完後技術已經『還給老師』了。」