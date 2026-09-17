阮小儀嘲森美怕老婆 婚前心動「𥄫女」唔止容祖兒 見證阿正由慳妹變太子道西女人

MIRROR成員呂爵安(Edan)、COLLAR成員許軼聯同黃梓僑，今日現身九龍塘又一城出席品牌期間限定店揭幕活動，阮小儀擔任活動司儀，她與Edan合照時，摸住他的腰，心痛對方拍劇消瘦，小儀受訪時表示，「佢一拍刻或拍電影就廋晒，即係話佢落力工作，每個男人落力工作就係最吸引最迷人。」 成為人妻的小儀，間中也有下廚為老公煮愛心晚餐，最得老公歡心的家常菜是豉汁蒸排骨和章魚節瓜湯。她強調是老公獨亨，連Edan和森美都沒試過小儀靚湯。談到森美自爆曾對容祖兒心動，小儀自言全告他提起才記得，「佢有講過話呢個女仔charm得嚟又可愛，因為容祖兒喺後台係好可愛得意，嗰時佢未結婚，但又唔敢親口同容祖兒講。」她笑言曾鼓勵主動追求容祖兒，「不過佢唔敢膽，得個講字。」

小儀又爆料指森美每逢見到靚女或身材好的索女，都會眼甘甘望住到實，她更即興模仿當時森美望到眼定定追住索女的模樣，非常爆笑，她補充，「我明白，許多男仔都係咁。」問到可接受丈夫眼定定望靚女，她亦表示不介意，「我見到阿Day都會望多兩眼。不過森美望得特別核突。」 她又繼續爆料，指森美當年愛儲女明星的親誌相，整整齊齊貼在畫冊上，「佢真係好大貪，好多靚女都鍾意，例如曾華倩，佢每次見曾華倩都會當面同佢講，仲有鍾楚紅，有好多女artists。」談到可叫他拿出來共賞，小儀就笑言，「可拿掉棄咗，佢咁怕老婆，越老越怕老婆，不過我為阿嫂開心(怕老婆會發達)所以佢愈來愈發。」

至於阿正搬大屋被指成為廣播道富婆，小儀即表示，「真心，佢比我勁，勁，嗰時我同森美好難得有紅隧廣告，雖然我哋都有，但佢頻密好多。問到何時發現阿正是富婆，她認真表示，「由佢不停換名牌包包開始，講真佢做我哋PA時，森美仲成日笑佢著同一件紅色冷衫，好似教書；或者著加大碼牛仔褸，但最近見佢孭唔同名牌包包，仲要係唔容易買，仲有佢頂帽幾千蚊！」問到何曾上過阿正新居，她表示暫時未約到。 談到她主演舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》改編成電影，計劃賀歲檔上映，她直言好開心，過往都是客串，今次每個角色都有發揮，「記得劉德華睇完入後台影相，都話好鍾意個劇本，睇下有咩可合作，佢果然牙齒當金駛，投資拍成電影。」問到可有機會邀張柏芝參演，「好期待，如果有份演埋，台前幕後都開心。」