sica何洛瑤舊愛換畫 校草Stone秘戀「寰亞孻女」黃淑蔓｜獨家捕獲

關楚耀（Kevin）有份投資的匹克球及綜合運動館「Pick and Match」在啟德Airside開設新店，昨晚（18日）舉行盛大派對，不少圈中人也俾面撐場，除了緋聞男女謝東閔和陳庭欣外，正發展地下情的「真情侶」黃淑蔓（Feanna）、林子峰（Stone）亦有拍拖現身。

25歲的Stone於2022年參加「試當真校花校草」選舉脫穎而出，與吳伊琳（510）當選校草及校花冠軍各獲10萬港元獎學金及簽約「試當真」入行。Stone於過去四年發展平平，先後為Dear Jane的《到底發生過什麼事》任MV男主角，以及拍攝Tyson Yoshi 歌曲《1994前傳 - 追 CHASING THE WIND》微電影，2023年替sica何洛瑤的單曲《再見有時》拍MV時成功撻著，兩人拍拖消息早在圈中流傳，am730於2024年6月拍得兩人交往鐵證，當時sica跟Stone在食店內表現煙韌，女方更甜蜜地把手肘放在男友肩膀，態度親暱。不過，Stone與sica已經分手，男方亦換畫熱戀同齡的樂壇新貴黃淑蔓，發展數月已感情穩定。