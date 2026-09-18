sica何洛瑤舊愛換畫 校草Stone秘戀「寰亞孻女」黃淑蔓｜獨家捕獲

關楚耀（Kevin）有份投資的匹克球及綜合運動館「Pick and Match」在啟德Airside開設新店，昨晚（18日）舉行盛大派對，不少圈中人也俾面撐場，除了緋聞男女謝東閔和陳庭欣外，正發展地下情的「真情侶」黃淑蔓（Feanna）、林子峰（Stone）亦有拍拖現身。
25歲的Stone於2022年參加「試當真校花校草」選舉脫穎而出，與吳伊琳（510）當選校草及校花冠軍各獲10萬港元獎學金及簽約「試當真」入行。Stone於過去四年發展平平，先後為Dear Jane的《到底發生過什麼事》任MV男主角，以及拍攝Tyson Yoshi 歌曲《1994前傳 - 追 CHASING THE WIND》微電影，2023年替sica何洛瑤的單曲《再見有時》拍MV時成功撻著，兩人拍拖消息早在圈中流傳，am730於2024年6月拍得兩人交往鐵證，當時sica跟Stone在食店內表現煙韌，女方更甜蜜地把手肘放在男友肩膀，態度親暱。不過，Stone與sica已經分手，男方亦換畫熱戀同齡的樂壇新貴黃淑蔓，發展數月已感情穩定。
預告感情有著落
今年6月迎來25歲的Feanna，在生日前夕承認有追求者，當時透露跟心儀對象正了解中，雖然未有公開男方身份，但兩人如今感情浮面，可見她與Stone早在上半年已開始萌芽。目前，兩人正打得火熱，昨日Feanna紮孖辮、穿短裙出席「Pick and Match」的開張派對，偕Stone抵達現場時找來一位女性友人作掩護，當見有記者時，兩人更相隔幾個身位前後腳入場，但Stone仍不失風度，拋離女友亦有不時回頭，當入場後，二人立刻黐實行動。逗留約一小時，黃淑蔓與Stone結伴離開，經行到較黑的僻靜處便放下防備，Feanna與男友越行越近，表現得相當合拍。
Stone近年與JFFT亦有開live和聯乘活動，巧合地，Feanna在夏天舉行的JFFT歌謠祭2026中，並與米爺組成限定組合「生米煮成淑蔓」，又推出日系合唱歌《旋轉木馬》，令Stone和Feanna在JFFT助攻下感情一日千里。昨晚，Stone、Feanna亦齊齊上JFFT參與直播。
有「寰亞孻女」之稱的黃淑蔓，年僅14歲便參加歌唱比賽入行，年紀輕輕已有豐富戀愛經驗，赴英國留時曾被土耳其男性追求，可是因文化差異卻無疾而終，Feanna表示都是較喜歡亞洲人，她亦受訪時亦坦言談戀愛經歷有助在演繹歌曲時更拿捏到當中情感。