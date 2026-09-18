蔡少芬53歲生日沙漠慶生放閃 張晉「通波仔」後狀態回勇

蔡少芬（Ada）與張晉結婚多年，婚後育有兩女一子，一家生活低調溫馨。昨日（17日）她迎來53歲生日，張晉特別秘密安排了一趟沙漠之旅，為老婆送上驚喜。她在社交網貼出多張照片，除了夫妻甜蜜互動，更見張晉病後明顯回勇的狀態。

營火旁觀星

相中，見二人在遼闊沙丘慶生。張晉攬住蔡少芬坐在地氈上，一齊望向日落，又舉起香檳碰杯，畫面溫馨。入夜後，二人轉到營火旁，抬頭看星星和夜空，十分浪漫。張晉在房間中更特別準備了紅色心形氣球、花束和生日蛋糕，相當有心思。