蔡少芬53歲生日沙漠慶生放閃 張晉「通波仔」後狀態回勇

蔡少芬（Ada）與張晉結婚多年，婚後育有兩女一子，一家生活低調溫馨。昨日（17日）她迎來53歲生日，張晉特別秘密安排了一趟沙漠之旅，為老婆送上驚喜。她在社交網貼出多張照片，除了夫妻甜蜜互動，更見張晉病後明顯回勇的狀態。
營火旁觀星
相中，見二人在遼闊沙丘慶生。張晉攬住蔡少芬坐在地氈上，一齊望向日落，又舉起香檳碰杯，畫面溫馨。入夜後，二人轉到營火旁，抬頭看星星和夜空，十分浪漫。張晉在房間中更特別準備了紅色心形氣球、花束和生日蛋糕，相當有心思。
冧爆談感受
蔡少芬冧爆在社交網分享感受，她表示：「我真係超級感恩！恩典滿滿好開心，我太開心！去沙漠，看日落、看月亮、看星星，和我愛人一齊！真係好蒙福。說說過去、現在、將來！真係。。！能看到恩典。。才滿足！兩個人心連心手拖手拍拍照、玩。。還流下幸福的眼淚。謝謝你@張晉max 陪我23個生日！一切都是恩典！我！感！恩！」
然而，不少網民把焦點放在兩公婆的顏值上。除大讚53歲的蔡少芬皮膚緊致白滑，明艷照人；張晉一樣面色紅潤、精神飽滿，充滿男人味。張晉在《披荊斬棘2025》透露去年4月曾因突發心臟病緊急入院，檢查後發現血管堵塞接近八成，要接受「通波仔」手術，一度徘徊鬼門關。手術後張晉改變飲食習慣，更多做運動，如今見他狀態明顯回勇，網民替他高興。