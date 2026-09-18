吳業坤爆愛子對住自己會怕羞 預告2027年有大計

吳業坤今日以大使身份出席在沙田舉行的「香港綠色建築週2026」，他表示已是第二年參與，自己以前讀書修讀環境科學，曾計劃過投身環保行業，所以很開心用另一身份參與。他又提到自己會少揸車，盡量乘搭交通工具，便可以做到減碳動作。 提到在活動上自稱James，他指讀書時期由外籍老師幫他取，當年報名參加《超級巨星》時，也是填上James，所以不少朋友私下會叫他James。

哥哥的愛 談到今次有一位小朋友拍檔，當二人坐在台下時，小女孩跟坤哥玩得很開心，問到有沒有父愛湧現，他說：「係哥哥嘅愛！佢真係好有活力、得意、天真可愛！妹妹好天真無邪，我都要向佢學習下。佢真係好聰明，佢拍廣告時係記得哂啲走位，鏡頭要望邊，先頭活動佢都背哂啲問題。」 早前太太愛子上節目整幾道菜，坤哥表示有給予意見，並指太太平時也有參與一些食譜，味道也不錯。由於愛子要用廣東話拍節目，他曾諗過幫太太預演一次，但愛子很怕羞，不敢在他面前做一次，自己有陪太太到場，現場的工作人員全都認識，所以整個拍攝過程都很輕鬆。對於太太已經融入香港的生活節奏，他讚愛子很犀利，適應力強，當中也有一段時間不太習慣，但很快克服到。

惡臭體驗 提到他有扮主持的《試真D唷》，上周播出他實測網傳衞生環境極惡劣的台南旅館。現場所見「小強」橫行、廁所惡臭難頂，節目最高收視20點（129萬觀眾），他大感開心，「真㗎？好大壓力，因為要接棒《中年好聲音》，拍嘅時候又倉促，我哋都用心去做，觀眾喜歡就好開心，希望可以下次去遠啲！」對於實測的旅館，坤哥表示感謝公司令他有機會嘗試，「拍嘅時候，只係得好簡單briefing，入到去全部自己嚟！」早前坤哥亮相cantopop party，唱得非常盡興，問到之後會否開類似演出，他說：「好開心！大家仲認得我，對住我好好反應，希望之後都有類似活動、school tour將我嘅音樂滲透俾大家！」他透露參加了不少音樂創作計劃，亦儲了幾首歌，盼2027年可以進行自己的音樂大計。