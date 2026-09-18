黃淑蔓孖緋聞男友組七人「女團」 請Edan拍《旋轉木馬》MV化身白馬王子攬攬米爺

黃淑蔓（Feanna）撻著「試當真」校草冠軍Stone（林子峰），兩人最近經常合作及一同亮相JFFT頻道開live，感情一日千里。早前，Feanna於「JFFT歌謠祭」與米爺拍擋合作製作及演繹歌曲《旋轉木馬》獲勝，同時獲得MV資金，而《旋轉木馬》MV已於昨日（17日）首播。

為了這次MV拍攝，Feanna及米爺特意找來多位好友組成「Ichiban Girls」，成員包括Arvin曾傲棐、床哥、娜娜、晚安莉莉成員阿雞，當然還有Stone。Feanna表示：「MV想表達一種日系偶像感，所以邀請不同好友一起出演。成員的名單都是經過我精心挑選，因為知道他們內心有一個少女心，希望大家玩得開心」。