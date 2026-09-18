黃淑蔓孖緋聞男友組七人「女團」 請Edan拍《旋轉木馬》MV化身白馬王子攬攬米爺

黃淑蔓（Feanna）撻著「試當真」校草冠軍Stone（林子峰），兩人最近經常合作及一同亮相JFFT頻道開live，感情一日千里。早前，Feanna於「JFFT歌謠祭」與米爺拍擋合作製作及演繹歌曲《旋轉木馬》獲勝，同時獲得MV資金，而《旋轉木馬》MV已於昨日（17日）首播。
為了這次MV拍攝，Feanna及米爺特意找來多位好友組成「Ichiban Girls」，成員包括Arvin曾傲棐、床哥、娜娜、晚安莉莉成員阿雞，當然還有Stone。Feanna表示：「MV想表達一種日系偶像感，所以邀請不同好友一起出演。成員的名單都是經過我精心挑選，因為知道他們內心有一個少女心，希望大家玩得開心」。
盼Ichiban Girls衝出香港
這次MV取景於海洋公園，成員們在旋轉木馬及水族館中跳舞，盡顯「少女心」一面。被問到拍攝時的難忘經歷，Feanna指：「由妝髮開始已經笑聲不斷，例如阿雞花了很長時間才能戴上隱形眼鏡，更要出動很多同事幫忙，這一幕令我很難忘」，她又稱床哥女兒娜娜真的十分可愛，已經成為「老友」。
另外，MV亦有特別嘉賓，由MIRROR成員Edan呂爵安化身「白馬王子」參與演出，被問到為甚麼會有這個構思，Feanna表示非常感謝Edan幫忙：「我與Edan認識了一段長時間，一直都相當欣賞他，之前看過《大叔的愛》後認為他很適合白馬王子這個角色。」當中Edan上演與米爺相擁一幕成為熱話，米爺指：「Edan如白馬王子般十分型格，又靚仔又有風度，差點喜歡上他了，」笑指：「終於有機會合作。」Feanna則希望《旋轉木馬》可以衝出香港，有機會將來可以帶「Ichiban Girls」邁向國際，到不同地方站台表演。