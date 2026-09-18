王賢誌笑容滿面開直播 回應胞妹斥留下天文數字債務一走了之

王賢誌（Vinci）曾任東華三院主席，兩年前因一筆280萬元財務欠款而申請破產，其後與同性伴侶Kevin移居加拿大。胞妹王賢德日前發聲，公開指責兄長留下「天文數字」債務，自己一走了之，家人被迫收拾「爛攤子」，更受到追債人士滋擾。事隔一天後，王賢誌昨日在抖音從容開直播，並首度親自回應事件。

神情輕鬆 現身

直播中，見王賢誌穿着黑色潮牌上衣，頭戴圓帽，身處全白、樓底極高的簡約空間。他精神飽滿，神情輕鬆現身，臉上一直掛着笑容，似乎未受欠債事件影響。開播不久，他請粉絲多點讚，希望達到七萬個讚，以及粉絲團增加一百人，又呼籲大家多多支持，讓平台繼續推送他。