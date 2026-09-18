王賢誌笑容滿面開直播 回應胞妹斥留下天文數字債務一走了之

王賢誌（Vinci）曾任東華三院主席，兩年前因一筆280萬元財務欠款而申請破產，其後與同性伴侶Kevin移居加拿大。胞妹王賢德日前發聲，公開指責兄長留下「天文數字」債務，自己一走了之，家人被迫收拾「爛攤子」，更受到追債人士滋擾。事隔一天後，王賢誌昨日在抖音從容開直播，並首度親自回應事件。
神情輕鬆現身
直播中，見王賢誌穿着黑色潮牌上衣，頭戴圓帽，身處全白、樓底極高的簡約空間。他精神飽滿，神情輕鬆現身，臉上一直掛着笑容，似乎未受欠債事件影響。開播不久，他請粉絲多點讚，希望達到七萬個讚，以及粉絲團增加一百人，又呼籲大家多多支持，讓平台繼續推送他。
依舊有說有笑
直播期間，他與粉絲輕鬆交流，有粉絲形容其眼神帶「破碎感」，他即把眼睛靠近鏡頭，笑說：「咩叫破碎感，我剩係見到有皺紋感。」當有人問他何事會令他感到刺激，他思考一會後表示：「刺激到我就係俾一啲我未見過嘢我，跑車見過、私人飛機見過、例如嘉年華之類，但要求會唔會太高，講吓講吓就會有嘞。」
短片吸引大批網民留言追問關於近排欠債風波，「條數幾大啊？」、「你啲嘢周街都知la wo，仲喺度同人PK？」、「生活好似仲好富裕」、「隻婚戒好閃」；更有人問：「為什麼欠下巨債？積極面對不要逃避。」王賢誌終親自回應：「其實正在積極面對中，不過牽涉到家人真的感到愧疚。」王賢誌雖陷入欠債風波，但從他的笑容狀態，似乎看不出情緒受到任何困擾。