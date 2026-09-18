生化危機｜用150磅真血袋拍「跳樓街」震撼場面 爛番茄好評高達96%

Sony Pictures重啟由電玩改編而成的經典電影《生化危機》（Resident Evil），新作由《宿劫》（Barbarian）、《凶器》（Weapons）鬼才導演碩克卻格（Zach Cregger）執導及包辦編劇、監製，電影特別採用 IMAX特製拍攝，昨日（17日）已在香港大銀幕上映。
《生化危機》海外首波影評好評如潮，驚嚇之餘亦融入了大量黑色喜劇節奏，專業影評網站爛番茄現時新鮮度高達96%正評，更有影評將電影形容為「極速腎上腺素飆升之旅」，場面與氛圍甚至讓人聯想到尊卡本達（John Carpenter）的80年代科幻恐怖經典《怪形》（The Thing）。
《凶器》男星擔大旗
至於主角一職，起用《凶器》的30歲美國男星奧斯汀艾布斯（Austin Abrams）由頭帶到尾，其精湛演技成了片中一大亮點，獲得權威影評人一致讚賞，紛紛表示奧斯汀艾布斯將一個毫無實戰經驗、被迫拋入生死困境的平凡路人甲演得極具層次。從最初面對生化怪物突襲時的驚恐失措、精神瀕臨崩潰邊緣，到為了完成任務而咬緊牙關爆發出強大人性韌性，奧斯汀艾布斯成功拉近了觀眾與電影的距離，讓大家全情投入並為他的安危提心吊膽，被外媒力讚是電影能讓觀眾產生極致沉浸感與共鳴的關鍵所在！
電影不僅忠實還原遊戲中的「資源管理」、掛鎖迷宮、療傷噴霧、綠色草藥及打字機，連主角的武器升級線路亦一併還原！其中被網民熱議的「跳樓街」場面，為拍出大量喪屍從天而降的震撼場面，劇組拒絕單靠CG特技，堅持採用重達150磅的真實血袋從高空砸下進行實景爆破，配合大師級攝影指導Dariusz Wolski的極限運鏡，百分百重現遊戲第一視角的頂級沉浸驚嚇與快感！