生化危機｜用150磅真血袋拍「跳樓街」震撼場面 爛番茄好評高達96%

《生化危機》驚嚇之餘亦融入了大量黑色喜劇節奏。

Sony Pictures重啟由電玩改編而成的經典電影《生化危機》（Resident Evil），新作由《宿劫》（Barbarian）、《凶器》（Weapons）鬼才導演碩克卻格（Zach Cregger）執導及包辦編劇、監製，電影特別採用 IMAX特製拍攝，昨日（17日）已在香港大銀幕上映。

《生化危機》海外首波影評好評如潮，驚嚇之餘亦融入了大量黑色喜劇節奏，專業影評網站爛番茄現時新鮮度高達96%正評，更有影評將電影形容為「極速腎上腺素飆升之旅」，場面與氛圍甚至讓人聯想到尊卡本達（John Carpenter）的80年代科幻恐怖經典《怪形》（The Thing）。