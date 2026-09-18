環球小姐2026｜總決賽今晚舉行 梁雯蔚離巢再選美 呂良偉契女梁藝齡裸辭出戰

今屆15強佳麗背景多元，不乏高學歷知性女生，也有不少選美舊將及幕前熟悉的臉孔，各有特質。

香港區「環球小姐」2026 總決賽今晚（18日）舉行，冠軍可獲得30萬港元現金獎，亞軍及季軍則可分別獲得20萬及10萬港元，早前15強佳麗先會見傳媒。今屆佳麗背景多元，不乏高學歷知性女生，也有不少選美舊將及幕前熟悉的臉孔，各有特質。較早前本報訪問了呂良偉契女梁藝齡，以及曾拍《愛．回家之開心速遞》的梁雯蔚。

梁雯蔚拍過百劇集

3號梁雯蔚（Sandy）曾於2017年參選香港小姐，落敗後獲無綫簽約，多年來拍過大量劇集，包括《愛．回家之開心速遞》。她透露因近年工作量下降，去年已離開無綫，約滿後決定再參加選美，挑戰自己。她稱曾談續約但沒後續，收入每年雖有增長，卻未再有機會與高層詳談。

Sandy自19歲已經入行，參演過電影《三條友飲醉走》及《幸運是我》，在電視台亦累積逾百部作品，客串、有名或無名角色都試過。屬第29期藝員訓練班的梁雯蔚續指，同期不少人已離巢，做了8、9年後公司不續約，只好另謀出路。回復自由身後，她接品牌代言、廣告及KOL工作，時間更彈性。31歲再選美，她認為年齡不是障礙：「環球小姐係1歲到100歲都可以選，唔會畀年紀限制自己。」並以冠軍后冠為目標。