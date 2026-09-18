泰國男神Win Metawin再度襲港 10月西沙舉辦個人見面會

活躍時尚圈的泰國影視男神Win Metawin，時隔兩年於今年10月再到香港舉行首次個人見面會，跟期待已久的粉絲共度專屬限定時光。

Win憑BL劇《只因我們天生一對》及泰版《流星花園》（F4 Thailand）紅遍亞洲，近年他在影視作品上不斷突破自我，先後主演熱播劇集《惡魔姐姐》、懸疑劇《咒中人》及愛情劇《Beauty Newbie》，又為電影《Under Parallel Skies》到香港取景展現出成熟細膩演技，並勇奪第17屆亞洲電影大獎「亞洲飛躍演員獎」，演藝實力備受肯定。