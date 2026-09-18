泰國男神Win Metawin再度襲港 10月西沙舉辦個人見面會

活躍時尚圈的泰國影視男神Win Metawin，時隔兩年於今年10月再到香港舉行首次個人見面會，跟期待已久的粉絲共度專屬限定時光。
Win憑BL劇《只因我們天生一對》及泰版《流星花園》（F4 Thailand）紅遍亞洲，近年他在影視作品上不斷突破自我，先後主演熱播劇集《惡魔姐姐》、懸疑劇《咒中人》及愛情劇《Beauty Newbie》，又為電影《Under Parallel Skies》到香港取景展現出成熟細膩演技，並勇奪第17屆亞洲電影大獎「亞洲飛躍演員獎」，演藝實力備受肯定。
除了影視成績亮眼外，Win在時尚界同樣魅力無擋。作為國際品牌Prada的泰國籍品牌代言人，他多次亮相全球時裝周及頂尖時尚活動，兼具紳士氣質與潮酷風格，人氣與影響力橫跨娛樂與時尚領域。
本次見面會以「JUST YOU & WIN」為主題，寓意這場盛會是Win為每一位到場粉絲量身打造的獨家回憶。活動當天，Win除了將帶來精心準備的舞台演出，亦為各位fans準備一系列專屬福利，讓粉絲能近距離感受他的真誠互動與舞台魅力。
Win定於今年10月17日在西沙AXA安盛創夢館舉行見面會《JUST YOU & WIN 1ST SOLO FANMEETING IN HONG KONG》。票價分為港幣$788、$1,388及$1,888元，門票已在KKTIX、大麥網、Trip.com及攜程正式公開發售。
《JUST YOU & WIN 1ST SOLO FANMEETING IN HONG KONG》
日期：2026年10月17日（星期六）
時間：下午4點
地點：AXA 安盛創夢館
票價：HK$ 1,888/$1,388/$788
公開發售：2026年9月17日（星期四）下午4點起
訂購網站：KKTIX、大麥、Trip.com及攜程
主辦單位：萬星國際娛樂文化
經理人公司：GMMTV
粉絲福利詳情：
$1,888門票：HI-TOUCH（全體）、簽名會（80名）、合照1:1（10名）、團體合照1:2（全體）、簽名海報（全體）、簽名即影即有（15名）
$1388門票：HI-TOUCH（全體）、團體合照1:8（全體）、簽名會（20名）、簽名海報（26名）、簽名即影即有（5名）、官方海報（全體）
$788門票：HI-TOUCH（全體）、官方海報（全體）