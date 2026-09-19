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出版：2026-Sep-19 09:06
更新：2026-Sep-19 09:06

環球小姐2026｜周婷退選港姐後奪冠 呂良偉契女梁藝齡自信表現奪亞軍

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環球小姐香港區三甲出爐，（左起）亞軍梁藝齡、冠軍周婷、季軍梁聖童。 （娛樂組攝）

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2026 選美大賽總決賽，於今日假香港麗思卡爾頓酒店三樓耀鑽宴會廳隆重舉行。15 位入圍佳麗以自信、才華及優雅姿態，於晚裝、才藝表演、泳裝問答及五強決賽問答等環節中接受考驗，爭奪香港區「環球小姐」（Miss Universe）2026 冠軍殊榮。經過連串激烈比拼後，最終由 1 號周婷（Jen Zhou）奪得冠軍；8 號梁藝齡（Alexis Leung）獲得亞軍；9 號梁聖童（Angeline Leung）則獲得季軍。
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本年度總決賽以「綻放閃燦才華」（Confidence. Impact. ）為主題，透過一系列精心設計的舞台環節，呈現現代香港女性兼具內涵、勇氣及多元魅力的一面。15 位佳麗首先以「璀璨綻放」為主題的晚裝造型登場，隨後於「魅力才華」才藝環節盡展個人專長；泳裝問答環節則以「優雅自信」為主軸，並有 AI 精算設計問題，考驗佳麗的口才、急智及臨場反應。進入最後加冕時刻，佳麗們身穿由多個設計師品牌悉心打造的 Grand Finale Gown，以優雅姿態踏上舞台，為當晚寫下最耀眼一章。
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大會向6位佳麗頌發特別獎項，分別為：「環球小姐香港區 2026 最佳台風獎」8 號梁藝齡、「環球小姐香港區 2026 最佳才藝獎」12 號鄺祉澄、「環球小姐香港區 2026 最受觀眾喜愛佳麗」1 號周婷、「環球小姐香港區2026 友誼小姐」10 號蕭伊谷、「環球小姐香港區 2026 最上鏡小姐」6 號葛貞蘭，以及「環球小姐香港區 2026 最佳口才獎」9 號梁聖童。

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最後五強進入決賽問答環節，以真誠、自信的回答爭取評判青睞，為總決賽掀起最高潮。最終，1 號周婷（Jen Zhou）憑藉出色的整體表現脫穎而出，榮膺香港區「環球小姐」（MissUniverse）2026 冠軍，並將代表香港遠赴波多黎各參加全球總決賽，向世界展現香港女性的獨特魅力及非凡力量。
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