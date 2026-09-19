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娛樂
出版：2026-Sep-19 09:54
更新：2026-Sep-19 09:54

環球小姐2026｜與張玉珊台下肉緊梁藝齡 楊小娟親揭跟呂良偉契女關係

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亞軍：8 號梁藝齡兼獲「環球小姐香港區 2026 最佳台風獎」。（娛樂組攝）

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2026 選美大賽總決賽，於今日假香港麗思卡爾頓酒店三樓耀鑽宴會廳隆重舉行。15 位入圍佳麗以自信、才華及優雅姿態，於晚裝、才藝表演、泳裝問答及五強決賽問答等環節中接受考驗，爭奪香港區「環球小姐」（Miss Universe）2026 冠軍殊榮。經過連串激烈比拼後，最終由 1 號周婷（Jen Zhou）奪得冠軍；8 號梁藝齡（Alexis Leung）獲得亞軍；9 號梁聖童（Angeline Leung）則獲得季軍。

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有「呂良偉契女」之稱的8 號梁藝齡整晚表現淡定，舞蹈演出非常精彩，泳衣環節展露出自信，問題環節都對答如流。雖然呂良偉未有到場，但契媽楊小娟，張玉珊、周勵淇、汪圓圓及母親汪徐莉君等均有到場支持。當梁藝齡進入5強的時候，楊小娟非常著緊契女的表現，更不時拍下契女在台上的英姿。當宣布冠軍時，楊小娟等不停大喊8號。

楊小娟應傳媒要求拍照時，坦言很滿意契女的表現，並問大家對梁藝齡的才藝現出有何評價，她指契女很有跳舞天份，而且不停練習。問到為何以契媽契女相稱，她透露跟梁藝齡的母親是髮小，兒子跟梁藝齡也是由細玩到大，大家的感情非常要好。翻看楊小娟的社交平台，當時仍一臉緻氣的梁藝齡跟母親與楊小娟及呂善揚一齊聚會，當時梁藝齡更有幾分似葉璇。

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