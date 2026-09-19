我阿爹想旅行｜張家輝建議地中海造型主動剃頭超興奮 黃綺琳原本唔想搵鍾雪瑩演阿女

金像影帝張家輝和金馬影后鍾雪瑩合演的父女公路電影《我阿爹想旅行》，昨日(18日)舉行優先場，聯合執導的《填詞L》導演黃綺琳(Norris)與黃鐦現身映後對談。張家輝的戲中的「地中海」型造非常惹笑，黃鐦透露原來是出自家輝的主意，「第一次傾劇本，佢已經話要剃頭，我心諗：『咁大犧牲，我哋片酬唔係咁多！』佢整完個頭好開心，即係入咗角色！」Norris坦言，張家輝是前輩兼導演，起初抱著戰戰兢兢的心情合作，「擔心佢有好多意見，但佢好有意識咁話自己都係導演，『知道啲咩演員最麻煩，知道咩嘢係乞人憎，所以我唔會做！』」

至於再找鍾雪瑩做女主角，兩人自爆其實起初有共識不再找鍾雪演出，黃鐦表示，「我同佢講Sorry，今次真係唔想同佢拍，覺得佢做唔到比填詞人更適合嘅角色，點知睇咗《看我今天怎麼說》，覺得佢仲有好多潛能，就考慮會唔會搵佢。」後來因《填詞L》入選身烏甸尼電影節，黃綺琳與鍾雪瑩出席，同場還有以《贖夢》導演身份出席的張家輝，3人相約吃飯，「我好客氣話希望合作，後來返香港睇到劇本，覺得我哋3個都可適合，鍾雪演個女都可以，再諗如果唔係鍾雪，可以有邊個？又諗唔到。」黃鐦搞gag表示，「起初佢以為演情侶！」

黃綺琳透露早於2020年已計劃拍一部關於父親的電影，因父親當年離世，無法親身入戲院看她執導的首部長片《金都》，她在片尾也特別將電影獻給亡父。接著她著籌備此戲，但因劇本總是不滿意，於是先擱置計劃拍《填詞L》，戲中演鍾雪瑩父親的葛文輝亦有其生父影子，「發現只要我持續發戲和創作，珍貴嘅嘢都可以透過套戲保留，所以將香港電影元素和類型都擺咗入去。」黃鐦續說，起初觀眾看預告片都說不知故事說甚麼，「因為有武俠、殭屍和賭嘅元素，因為呢個係『薪火相傳計劃』，我哋嘗試將香港電影輝煌年代嘅類型，我哋呢代導演無乜機會拍，就趁呢個機會，乜都玩少少，融入故事裡。」

盡情消費張家輝 戲中有不少張家輝過往經典角色的元素，黃鐗爆料指，家輝口裡「投訴」又消費其舊作，例如找《淚戰》的姜皓文和《為人師表》的蒙嘉慧參演，食「化咳龍」喉糖等，不過當重遇舊拍檔時，就表現興奮，「尤其拍賭場戲，經常密密傾，會自己加啲經典對白和鬼馬動作，扮完劉德華又扮周潤發，非常享受。」 Stanley泰妹合唱主題曲 其中拍攝武俠場面，黃鐦笑言，「鍾雪、Stanley(邱士縉)就好興奮，因為無著過古裝，但家輝同Yoyo(蒙嘉慧就嘆：『死喇，又拍古裝，熱死人』！」Norris就指Yoyo帶定凳仔和茶拍攝，果然準備十足。談到電影在澳門和日本沖繩取景，黃鐦直言因日元兌換率較佳，加上去年拍攝期間遇上當地拔河祭典，大型祈福活動很適合電影的許願主題。而另一驚喜位是片尾主題曲，由黃綺琳填詞，Stanley和楊雅文(泰妹)合唱，非常鬼馬，與電影完美配合