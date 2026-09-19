TVB中秋節宣傳片 「月餅罐變爆旋陀螺」 樊亦敏扮嫦娥華麗轉身最吸睛

樊亦敏中秋回歸玩到癲 四大造型輪流登場。

TVB 企業傳訊部品牌傳播科（CID）特意打造一條超有節日氣氛的中秋宣傳片，邀來《愛．回家之開心速遞》人氣角色「三太」樊亦敏擔綱演出一段充滿濃厚港味兼創意十足的中秋節宣傳片。 Amy 姐今次以經典「三太」白天娥身份回歸幕前，短短 1 分鐘中秋宣傳短片玩味十足。 「三太」向來以鬼馬見稱，在片中她全程以極度誇張的演繹方式，將三太標誌性的貴氣與搞笑元素發揮得淋漓盡致，對應不同主題向觀眾作出多個「中秋溫馨提示」，包括「中秋節，唔好煲蠟」、「中秋賞月唔好留低垃圾」、「回味中秋，讓資源回收」等，既具資訊性又充滿喜劇感。其中一幕更融入近期 Hit 爆全城的「爆旋陀螺」，大玩「月餅罐爆旋陀螺」—取名為「雙黃蓮蓉 VS 狂暴五仁」，創意十足，全網激讚。

今次宣傳片最大亮點，是 Amy 姐先後以四大造型亮相，分別是「貴婦 Look」、「亮片 Look」、「嫦娥 Look」及「啦啦隊 Look」，其中以「嫦娥 Look」最為吸睛。化身月中仙子的她，360 度華麗轉身登場，舉手投足散發古典美，將「嫦娥」演繹得生鬼有趣，表情動作交足戲，非常啜核。 Amy 姐接受官方訪問時談及造型構思，她坦言與造型師有商有量：「因為好多人都掛住三太，然後我就膽粗粗提議不如往嗰個方向諗，其實都可以再做番闊太，然後好有 Feel 自己一路慢慢行，仲要藐人哋，嗰啲衰衰咁嘅樣，其實幾好笑嘅。」講到拍攝難忘事，Amy 姐笑言：「拍嫦娥推路軌，用吹風機吹住嗰幕。」

Amy 姐久違再穿上古裝演繹直言非常開心，對比以往古裝造型，Amy 姐容貌與身形變化不大，絕對凍齡有術，不愧為圈中出名的「美魔女」。談到多年來減肥及保養心得，Amy 姐坦言先由內在開始：「首先要 Check 清楚自己身體裡面，有冇一啲嘢需要照鏡或要小心，睇吓對乜嘢過敏，咁就要對症下藥。同埋腸胃需要保持清潔，少食油膩嘢，食一啲有益嘅嘢，我會食蒸魚，盡量有時間就會瞓多啲。」至於保養方面，她強調「唔懶得」：「由頭護理到腳趾尾，全 Set 做晒。」她還大方透露現時體重約 49KG，體重比例勻稱，絕對不輸年輕女性。