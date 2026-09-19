女神2｜35歲阮嘉敏逆襲成搶手貨獲三男示愛 內地短劇男星吳旭東撼贏兩勁敵搞到Mandy又喊又笑

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，明晚（20日）播出的第三集，五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana），將撳燈挑選心水求愛勇者！上一集，Juliana因為陷入了前度男友Ice飛越半個地球求復合、以及新歡Preston「美食三連心」的兩難抉擇，加上與藝人求愛勇者李爾晨心意相通，令她成為當晚焦點女神。 來到第三集，再有女神同時獲三名求愛勇者猛烈追求，她就是現年35歲的阮嘉敏Mandy。雖然Mandy是五位女神之中最高齡的，但依然大有Market，三位求愛勇者中，最年輕一位只有25歲，其中一位更令Mandy全程不停又喊又笑，並感動至數度哽咽，期待值爆燈。

25歲鮮肉追姐姐 製作組今日（19日）搶先公布了Mandy其中兩位求愛勇者的求愛實況！第一位衝著Mandy而來的求愛勇者，是自稱仰慕了Mandy足足9年、現年31歲的「金融界Kol」譚梓樂（Hepta）。望落斯斯文文的Hepta，過去9年只要跟朋友談起理想型女藝人，都必指定Mandy，並坦言被Mandy的氣質及笑容吸引：「我好鍾意佢大方自然嘅氣質，同埋我私心係覺得佢嘅笑容好有正能量。」並強調絕對分得清「偶像」與現實，又謂希望透過《女神2》好好了解Mandy，心態與外表同樣踏實可靠。

除了老實，Hepta接二連三的浪漫行徑，亦令全場女神及花生團大聲讚好，連平時多多事幹的阿Sam、也忍不住開口大讚「嘩！好掂呀！」Hepta其中一個感人位，是本身沒有近視的他，竟因為Mandy平時在訪問中的一句話，專誠架上平光眼鏡現身現場，Hepta：「我今日為咗你戴眼鏡，我睇到你近排訪問提過，話即使男仔冇近視，你都希望佢戴一副平光鏡。」又揚言假若Mandy不幸出局《女神2》，他也會一起離開：「我自己係目標好明確嘅人。」獲全場大叫專一。除了為人正氣，Hepta亦相當有心思及懂得「行姊妹政策」，為Mandy送上愛的禮物「積木玫瑰」之餘，亦為其他女神預備了糖果小禮物，成功將全場氣氛推向高潮！

由西安追到西貢 至於另一位陳萬龍（Man Lung）， 雖然年僅25歲比Mandy年輕足足10年，但依然無損其力追心目中女神Mandy的決心：「一個咁高質嘅女仔，唔會介意咩年紀問題。」面對Bob尖銳提問：「你照顧到佢咩？」萬龍秒速自信回：「可以呀！」令花生團鄧凱文忍不住大叫：「撳燈啦！」Man Lung與Hepta性格完全相反，後者主打老實可靠，呢位則主打土味情話，當Man Lung獲指示走到Mandy面前示愛時，他馬上展開連串肉麻攻擊：「我嚟到呢個節目見到你，我諗之後呢一年都唔使再嗌珍珠奶茶加糖，無糖都已經夠晒」、「你塊面有啲嘢…有（又諧音）靚咗。」Mandy忍不住大嗌投降：「依家啲後生係咪咁㗎？！」而令Mandy又喊又笑的求愛勇者，當然就是萬眾期待、之前在海選片段一曝光已贏盡關注的內地「短劇男神」吳旭東。全心全意追求Mandy的東東，為追到女神，38歲仔連深圳也沒踏足過的他，竟由西安追到去西貢錄影場地，還預備了三份為Mandy度身訂造的「承諾小禮物」，一於在兩大勁敵「夾擊」之下出招攻陷Mandy淚腺。