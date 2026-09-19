張振朗回母校大受歡迎 江美儀自嘲阿婆無人識

江美儀、張振朗、吳業坤及曾展望GM到振朗的母校可藝中學宣傳《試真D唷》，眾人即場試食由學生製作不同特式的漢堡包，當中有學生製作的包點專登加入美儀愛的芝麻葉，也有為GM製作沙嗲豬肉取替沙嗲牛肉。最後坤哥唱出《陽光點的歌》為今次的school tour作結。

江美儀指見到有不少學妹望住振朗心心眼，笑謂學生哥可能見她是阿婆伸手，於是出於關心只好和她拍手。他們表示今次宣傳很開心，可以讓年青人知道節目不止是年紀大的人才看，亦希望他們知道節目的宗旨是大家要盡管嘗試，不要人云亦云。提到節目收視高達廿點，他們多謝觀眾支持，並謂接下來會有一系列的宣傳活動。振朗多謝製作組很用心去搜羅不同伏的東西讓他們去嘗試，自己最難忘是試羊的不同部分，特別是羊腦，「我真係爭啲嘔出嚟！我同自己講唔得，一定要呑落去！」

談到她有份參與的《女神配對計劃2》引來大家討論，同時網民驚訝她的英語非常流利，她說：「哎呀，正常對答，你話好就唔係真係好好，只係應付到嘅啫！大把人都好過我！我以前嘅老闆有美國人、英國人、荷蘭人，嗰陣時做秘書三個月就已經夠分可以去移民。（會唔會考慮做英文綜藝節目）我決定教大家快I go to school by bus！其實都好多謝觀眾支持，都要靠佢哋講，先至可以宣傳出去，同啲網民互動下都好開心！」