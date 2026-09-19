曾展望尊重葉蒨文雪卵 感謝江美儀教買手信孝敬未來外母

江美儀、張振朗、吳業坤及曾展望GM到振朗的母校可藝中學宣傳《試真D唷》，眾人即場試食由學生製作不同特式的漢堡包，當中有學生製作的包點專登加入美儀愛的芝麻葉，也有為GM製作沙嗲豬肉取替沙嗲牛肉。最後坤哥唱出《陽光點的歌》為今次的school tour作結。期間有學生表示想餵他們食漢堡，當去到GM面前，對方表示擔憂Sophie葉蒨文呷醋，所以跳過GM。GM事後表示開心《女神配對計劃》受歡迎，令不同年齡層的人都認識他。 他又提到在台灣拍攝時，美儀姐著他去買一款手信孝敬Sophie家人。他說：「美儀姐真係冇介紹錯！嗰種係未食過嘅手信！當時我諗住買一盒，之後美儀姐叫我買多盒，最後我送俾Sophie媽咪同師傅，嗰個手信真係好特別！我都從來未食過！」

GM表示很久沒有回學校，一踏入校園後回憶湧現，自認是口多多學生。問到中學時有沒有拍拖，他說：「老實講，如果答你無都係呃你！我中學有拍拖！當時女方都唔係睇我外貌，係睇我內涵！」至於是否校草一名，他說：「哈哈！呢啲我方便講！（有冇人偷影你相？）嗰陣我去選學生會，都幾多人揀我！」 談到葉蒨文（Sophie）透露有意雪卵，GM說：「我啲friend都有問我呢個新聞，我有聽佢講過，佢有問我點睇，我又覺得冇壞處，只係幫自己買個保障，到自己想做呢件事嘅時候，就可以保證呢件事嘅質素，就好似買保險咁樣。（有冇話不如直接依家生一個唔好雪？）我哋有傾過呢類嘅話題，大家都覺得你係時候，好老實講讓一個小朋友好大責任，要喺各方面都要穩定啲先，而家先啱啱拍拖一年。我明大家好關心我哋各樣嘅狀況，老實講，真係有少少壓力！雖然我當初係不顧後果上節目去追佢，但係當真係拍拖嘅時候多咗好多人討論，成件事就會難好多，希望大家俾少少空間我哋！」

對於雪卵一事，GM表示自己沒有太多醫學常識，一直以為像捐精般容易，但發現要食藥打針，過程完全不容易，但如果真的要雪卵，他會陪Sophie去診所。他說：「我諗呢個係佢一個諗法，但係未實際執行。放心！我會好好照顧佢！」他承認Sophie事業心很重，現階段大家都想在事業上拼搏。 早前Sophie表演中國舞，GM沾沾自喜表示自己是第一個欣賞，笑言像古時的皇帝看妃子跳舞一樣。當記者問有沒有令他有衝動撕爛Sophie的衫，他笑爆說：「我係冇！講真，我第一次聽佢講嘅時候，諗住好似普通跳舞表演，但係睇完之後發現佢跳中國舞好有feel，可能佢有考級，佢一舉手一投足都好似睇古裝戲嗰啲畫面，係靚嘅！佢真係好俾心機練！」