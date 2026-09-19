張繼聰挑戰難度最高劇本 《Rabbit Hole 心渦》開記者會拍片叫古老闆加人工

「天下一幕」新作《Rabbit Hole 心渦》由張繼聰夥拍韋羅莎。

古天樂旗下「天下一幕」（One Cool Stage）頭炮劇目《大龍鳳》叫好叫座，接力作《Rabbit Hole 心渦》以另一種全新風格變奏登場，演出陣容包括張繼聰、韋羅莎、余安安，譚旻萱與羅文澤，幕後班底同樣叫人期待，由資深劇場導演、同時亦是韋羅莎丈夫的張銘耀執導，透過富層次感的細膩手法，帶領觀眾直面人生的失落與重生，「原來放下 不等於遺忘」便是此劇想要帶出的訊息。 《Rabbit Hole 心渦》榮獲美國百老匯最高殊榮「普立茲戲劇獎」（Pulitzer Prize for Drama）、更曾被改編成奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的同名賣座電影。《Rabbit Hole 心渦》香港粵語版將於明年1月8日假藝術中心壽臣劇場正式公演。今天（19日）舉行記者招待會，四位主要演員張繼聰（Louis）、韋羅莎（Rosa）、余安安、譚旻萱（Mandy），聯同導演張銘耀（German）出席，宣布門票將會在下星期二（9月22日）中午12:00正式在Klook 開售。

多對白挑戰極大 張繼聰為「天下一幕」創業作《大龍鳳》擔任監製，來到第二部劇作《Rabbit Hole 心渦》則身兼監製與男主角，Louis解釋：「上一次是喜劇，這個是正劇，有少少溫暖，主題講家庭、失去，可說是我出道以來其中一個難度最高的劇本，好有挑戰性，加上每一個角色都寫得好好，作為演員確實無可抗拒，好期待！」由Rosa飾演女主角，Louis認為是最佳選擇：「一個出色劇本，需要非常有實力的演員，無論在劇界或電影圈，Rosa都是公認的好演員，加上導演German與Rosa，多年來從同學到夫妻一直好有默契，跟他們合作，我可以放一萬個心！」導演German表示，《Rabbit Hole 心渦》故事聚焦主角一家人面對至親離開，事發八個月後的情感角力，當中牽涉不同拗撬、後悔等等，從中找出未來新路向，Rosa透露：「最大挑戰是好多對白，角色又有好多層次，要盡量演出自然，不能太過火去演繹這個悲痛角色，必須與對手好有默契，真的不容易！」與導演丈夫German一直合作無間，Rosa笑言：「其他演員收工後便可以休息，我回家卻還要面對導演，但很多時候排了整天，回家我們不再對話，他打機、我敷面膜，彼此給大家空間，第二天又再開工！」German補充：「近年太太演了好多不同的媽媽角色，希望這個劇可以讓大家看到不一樣的Rosa！」

劇本打動余安安 繼十年前的《仲夏夜之夢》，余安安再踏台板，German坦言要用《Rabbit Hole 心渦》的劇本打動安安姐，她微笑道：「這是一個非常好的劇本，加上又有出色團隊，相信個個演員都好想參演，我覺得好幸福，希望可以擦出火花。」劇中安安姐飾演Rosa與Mandy的媽媽，表面精靈卻帶點傻氣，本來好愛惜兩個女兒，但用了錯誤方法，為Rosa帶來意想不到的二度傷害；Louis則演安安姐的好女婿，記者會上，安安姐以外母身份要求Louis完成多個不同任務，包括即場以手機向老闆古天樂傳短訊要求加人工，Louis不但落力完成，更加碼用手機拍片，問到古老闆收到短片後怎樣回覆，Louis說：「我還未看自己手機，但莫說要加人工，現在我拿了老闆一大筆錢，他這麼相信我的專業判斷，感覺好大責任，希望不虧本就好了！」

Mandy抱病出席 Mandy今日抱病出席記者會，專業精神可嘉，她說：「已經潛伏了五日，昨晚終於爆發，發燒到（攝氏）三十八點七度，因為我剛搬屋，有人問是不是風水問題？我肯定地答不是，這個病因有源頭，我是被朋友傳染的！」首次參演舞台劇，Mandy直言有點緊張：「我要努力，背熟自己與對手全部對白，希望萬無一失！幸好我與角色的性格有些相似，導演叫我放膽去演，對手怎樣都會接得住，所以我開心多過驚，有這個團隊，我好放心！」《Rabbit Hole心渦》舞台劇門票將會在下星期二開售。

舞台劇《Rabbit Hole心渦》 演出及製作團隊 原著編劇： 大衛·林賽-阿拜爾 (David Lindsay-Abaire) 導演： 張銘耀 主演： 張繼聰、韋羅莎、余安安、譚旻萱、羅文澤 演出日期： 2027年1月8日起 演出地點： 香港藝術中心壽臣劇院