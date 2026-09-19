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出版：2026-Sep-19 21:06
更新：2026-Sep-19 21:06

方力申囡囡參加爬行賽奪冠 要父女檔上陣太太關最難過(有片)

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方力申同囡囡Isla一齊亮相。（娛樂組攝）

「凝動全城破浪傳承：方力申港澳慈善游 2026」於奧海城舉行誓師記者會。方力申（小方）將挑戰橫渡35公里港澳海域，目標籌募一千萬港元，善款將撥捐「凝動香港體育基金」及「澳門特殊奧運會」，支援基層及特殊教育需要兒童的體育發展。大會同時宣布，將於11月21日在澳門舉辦《浪接浪港澳群星慈善音樂會》。

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活動除了有弟弟方圓明以凝動董事會主席出席外，小方的父母、太太葉萱與女兒Isla亦有現身，好友劉浩龍亦到場支持。記招完結後，小方與Isla參加「BB樂游遊運動會」，Isla首次參與爬行，比賽一開始時，Isla率先爬離起點，期間一度走往隔離行線，甚至爬回頭。小方不停使出法寶誘導Isla向前行，去到最後小方拋出電子奶咀手提電話，即令Isla加速，最後奪冠。當Isla衝過終點時，小方累得整個人趟在地上。

Isla爬行逐格捉：

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小方跟弟弟方圓明在台上致辭時，Isla在台下表現乖巧。由於現場頗曬，Isla全程皺眉嘟咀，非常搞笑。期間Isla更拍手，又撩鄰近的人玩。小方表示今次能夠出動Isla參與記招及爬行大賽，全因方圓明叫到。他說：「阿叔好犀利，如果我叫個女出去比賽，太太一定唔得，因為拋頭露面！我而家post IG嗰啲，冇問過我老婆就post咗已經好過分。叫佢出嚟比賽，仲要有咁多媒體喺度根本係冇可能。但係阿叔講一句為慈善，咁佢就出嚟！今日幾開心！」

提到他最後使出手提電話吸引Isla衝去終點，他坦言現場嘈吵，所以用電話播歌也沒用。問到家中有沒有用電子奶咀，他表示熄電視、熄電話，現在她學識爬行，會爬高爬低。方圓明透露Isla已在游水，自言很錫姪女，但是否寵Isla要由旁人決定。小方表示今次囡囡成功參與活動，功勞要歸功於太太提早幾日調整Isla的作息時間，像運動員去比賽的準備。

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問到屆時在澳門登陸時，太太與Isla會否在終點等待，小方表示應該會，「因為上岸係下晝時段，但係送我去游水就唔會啦，因為到時要凌晨四五點去大澳喎。細佬會安排直播，大家可以睇住我游。」他績指細佬7年前有陪爸爸和他一齊由去終點，如果爸爸願意去游，細佬一定會陪住。

談到今次父女檔如此成功，會否考慮一齊接廣告，「我梗係想，多多益善！但係我太太係辛苦嘅，佢以為老公搵錢好容易，其實唔容易㗎，冇人搵我就冇錢搵，所以如果個女可以做吓啲貢獻呢，係好事嚟嘅！哈哈！」

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