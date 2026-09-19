梅啟明嗌肥媽收皮 混血女歌手：經就收咗！

肥媽今日（19日）到尖沙咀出席由趙曾學韞籌辦的「衣食住行樂+育」一一「富貴吉祥象藝展」慈善活動，她設計的大象更印成T-恤義賣。早前梅啟明以「混血老女歌手」形容肥媽，指她「生安白造」、吹得就吹，否認在抗癌基金詐騙，揚言對肥媽的言論保留法律追究權利。肥媽對梅啟明的指控嗤之以鼻，「我點會勞氣呢？我講真嘢嘛，全香港市民都知道啦，我又冇屈佢！佢覺得係咩就覺得係咩囉，我又冇加多又冇減少，又唔係我提出嘅問題，吳家樂佢哋問我，我有咩都照實講，唔通唔敢講咩？又唔係我講，全香港市民都係咁講嘢㗎嘛！」

對於梅啟明揚言要用150萬為梅媽風光大葬，肥媽說：「咁佢要500萬都得㗎，有人俾嘛，無所謂㗎！又唔係我嘅錢，又唔係你嘅錢。如果攞到都係阿梅、阿梅媽嘅錢，無所謂㗎！如果佢攞到錢同佢阿媽風光大葬，梗係好啦！至於佢用唔用得落去，關我哋咩事？唔關我哋事嘛！人哋肯幫佢阿媽風光大葬，係喜事嚟！（佢鬧你喎？）我成日都俾人鬧，唔通個個要計較？晨早生cancer死咗啦，對我完全冇影響。」

提到梅啟明叫她「收皮」時，肥媽妙答：「呢啲咁嘅嘢，收皮呢樣嘢，如果講咗七十幾年都收咗，晨早收咗囉，『經』就收咗啦，『期』就未收！」她續說：「我都唔係想提返以前狗場嗰啲嘢，只係有人問起就諗起，又唔係我一個人講，你去問吓我哋嗰班人，個個都知嘅，唔係秘密嚟！當然，人哋嘅家事有人話啱有人話唔啱，我作為一個老人家，我哋嘅感受會用心感受多啲，真係唔使回應！」