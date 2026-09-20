梅媽出殯｜梅啟明告梅柏麟謀殺 潘小文透露喪禮由孫兒辦理

已故樂壇天后梅艷芳母親「梅媽」覃美金離世，享壽102歲。有傳媒拍到梅媽喪禮於今日傍晚低調舉行，靈柩移送至大圍富山火葬場進行火化。報道指接近傍晚6時，一部未有標示任何姓氏的靈車駛入火葬場，靈柩及親友由後門進入。身穿白色素服的潘小文，以及曾與梅媽合照的親友在現場打點。整個儀式過程約半小時，約二十名親友完成儀式後步出火葬場並登上19座小巴黯然離去，眾人神情哀傷。

至於聲稱自己會以長子身份處理梅媽身後事的梅啟明得悉消息之後，有傳媒向他了解，他非常勞氣表示不知道，完全沒有人通知他。對於曾揚言向法庭申請禁制令阻止梅媽遺體火化，梅啟明表示要告姪仔梅柏麟謀殺。

有份出席梅媽喪禮的潘小文，夜晚開直播時，表示見到梅柏麟大個了很多，哽咽說：「我睇住佢一力承擔所有嘢⋯⋯同阿妹都好爭氣、好生性。今日所有安排，都係佢哋幾個去完成、處理。我都好感恩每一個環節，大家都好配合Auntie個遺願，真係俾佢好靜、安祥去完成個畢業禮，我心入面滿滿感恩，係一個好好安排。」她透露梅媽沒有任何遺產留下，「冇家產呀！梅姐個信託基金已經完結咗！」她又稱在喪禮上完全感受到孫兒、梅媽家人及梅姐歌迷，大家都是帶住滿滿的愛去懷念、追思梅媽。她說：「好感受當中點滴，喺追思會上見到佢哋分享嘅相片，我覺得好感恩，佢哋每一個人都對auntie非常好。啲細路都長大，佢哋經歷嘅風浪唔係常人經歷⋯⋯」最後她呼籲錫梅姐的大眾幫忙保護梅媽幾位孫兒，「有人不停俾麻煩佢哋！希望大家一齊保護佢哋！」