黃淑蔓回應Stone戀情未有否認 米爺爆床哥反串拍MV剃毛周身傷

黃淑蔓（Feanna）、米爺應叱咤903旅遊節目《西加航空》邀請，今日（19 日）現身香港國際機場二號客運大樓（T2）抵港大堂，既與粉絲大玩遊戲，又即場合唱新歌《旋轉木馬》，氣氛相當熱烈。 《旋轉木馬》上架後反應大好，MV短短兩天已破70萬觀看次數，米爺坦言：「我自己冇預計過會咁爆，因為我覺得男扮女裝效果未必一定會咁好，以前只會做嘅事，而家出嚟會俾人覺得係心KAM，出到嚟反應又咁爆，我都估佢唔到。」黃淑蔓亦表示沒想過大家對《旋轉木馬》的熱烈程度會如此誇張。

米爺率領Feanna、曾傲棐（Arvin）、床哥、娜娜、林子峰（Stone）、晚安莉莉成員阿雞組成七人「女團」Ichiban Girls，Feanna笑指幾位男士反串上陣效果極佳，當中以曾傲棐最入戲，自言感到受到威脅，Arvin更突然「上身」，拍照時又擺女仔平時也不會隨便擺的發姣甫士，笑指：「佢特別乞我憎。」Feanna再爆料指：「可能因為男仔，毛髮管理上冇女仔咁熟悉，前一晚大家已經係剃傷晒，有一個畫面係互相鬥展示傷勢。」米爺指床哥「傷勢」最為嚴重，見到對方胳肋底有明顯傷痕，米爺幸得Feanna介紹脫毛產品才沒有太大損傷。

今次MV還邀來MIRROR成員呂爵安（Edan）客串演白馬王子，令鏡仔與JFFT成功破冰。前年11月，JFFT成員床哥在直播中為叱咤「我最喜愛的組合」拉票時，呼籲Edan的粉絲轉投周殷廷及JFYT，並指粉絲努力為其拉票，Edan卻在台灣忙於談戀愛，因而引發兩派粉絲爭執。今次由黃淑蔓促成合作，純粹抱住「Love & Peace」原則，膽粗粗主動邀請Edan參與拍攝，非常感激。米爺自爆在MV拍攝當日，趁埋位時亦好奇問Edan為何會答應演出，對方指今次由淑蔓提出邀請比較舒服，大家亦覺得透過這次機會合作是一件好事。

至於被指撻著Stone，今日Feanna在活動上亦有作出回應，她嬲嬲豬大呻偷拍照影到她虎背熊腰；談到跟Stone爆緋聞，她未有否認，自言比起私人事，11月演唱會更加重要。當追問會否跟Stone發展，她立即將個波拋給旁邊的米爺，而米爺隨即對Stone讚不絕口，Feanna列出理想男友條件：「要專一、聽晒我話。」亦讚緋聞男友Stone是靚仔一名。