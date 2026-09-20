伍允龍視坦誠面對自己為關鍵一步 吳煒倫籲勿被「創作限制」框住

由亞洲電影大獎學院主辦的「國際電影創作營2026」，日前(18日)於澳門綜合度假村揭幕。為期5日4夜的創作營以「陌路相逢」為主題，匯聚16位來自港澳及亞洲亞洲各地的青年電影新秀，角逐港幣240萬元的總製作資助金。開幕首日由伍允龍主講的《演員之路》座談揭幕，他謙虛說自己仍在學習與鍛鍊，演戲本質上是一個交流的過程，學懂如何與自己、對手及導演溝通並互相理解，是成為優秀製作人非常關鍵的一步。他鼓勵學員要對自己坦誠，了解自身的長處與不足，只要保持這份坦誠與毅力，終會獲得成功。

亞洲電影大獎學院主席王英偉博士，GBM，GBS，JP致辭時分享：「拍電影是一條漫長且充滿挑戰的道路，希望學員能珍惜這次與國際導師交流及建立合作夥伴網絡的機會。若多年後大家取得成功，請切記自己當初如何起步，並在沿途扶持後晉，把電影製作的火炬代代相傳。」

《我的第一部電影》座談，邀請到4位新晉導演陳健朗、梁冠堯、黃婷婷及黃綺琳齊聚一堂，分享首部長片的籌劃、尋找夥伴及應對拍攝挑戰的經驗。《手捲煙》導演陳健朗認為塑造今日自己的並不單是首次執導長片，而是過往演戲、幕後製作等無數個「第一次」所累積的養分，他寄語道：「最重要是保持『初生之犢不畏虎』的一股衝勁與堅持。創作時毋須過度計算或分析，最重要是保持真誠——對自己、對性格、對作品皆要真誠。只要抓緊主題的核心，這份真誠自然會打動觀眾。」

即將有新電影《我阿爹想旅行》的導演黃綺琳鼓勵大家：「要好好相信自己的感覺與能力，同時保持虛心學習。希望學員結束創作營後，能帶著這份信心繼續修改與完善手上的企劃，勇敢地將作品拍出來。」她特別懷念起自己尚未拍攝首部長片、自由自在創作短片的時期。導演梁冠堯自言首部電影《武替道》順利誕生，全賴遇上相信他們、並陪伴他們四處奔波尋找監製的編劇夥伴。《幸運閣》導演黃婷婷表示完成首部長片並順利上映極不簡單，很希望將當中的掙扎與獲得的成就感分享給學員，並期待大家未來在電影業界能互相扶持、各自拍出心目中的作品。

開幕首日下午舉行《從編劇到導演：有何不同？》大師班，由兩位執導作品在香港屢創破億票房佳績的導演陳茂賢與吳煒倫主講。兩人同為編劇出身，吳煒倫鼓勵學員思考個人創作意圖與時代脈絡的結合，「任何地方的創作都會面臨框架與限制，例如最現實的製作預算。然而真正的創意，恰恰是在框架底下如何激發並發揮出獨特想像力。如果擁有百分之百的絕對自由，反而容易令人迷失或停滯不前。因此，切勿輕易被『創作限制』四個字限制了自己。」陳茂賢認為，「作為創作者，『寫下來』永遠是最重要的一步，只有寫出來才能進一步實踐。希望這類活動能持續舉辦，讓更多人堅持創作，將電影業的力量傳承下去。」