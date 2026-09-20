何雁詩回應「棄子」言論 指兒子移居加國腦抽筋情況好轉

何雁詩、李尚正、盧頌恩、江嘉敏、黃美棋、蘇韻姿和朱智賢等，昨日（19日）出席「第20屆愛知．名古屋亞運會」開幕首播儀式，林奕匡現場獻唱亞運主題曲《高空突破》，為港隊打氣。前港隊劍擊代表柯俊而（柯 Sir）聯同兩位學員即席示範「實戰姿勢」及「弓步」等劍擊攻防技巧，親身拆解得分秘訣。現時女子世界排名第18的B-Girl Banan與世界排名第9的 B-Boy C Plus 亦強勢列陣，除了大騷 Toprock 及 Power Moves 等高難度霹靂舞步，更破例上演男女一對一 Battle。阿正與妹頭主持的《臥底旅行團》更強勢推出《臥底旅行團之臨時任務》特別篇，兩人將會與70 位幸運「臥粉」齊睇開幕禮。

兩婦兩邊走 何雁詩將由今天開始主持亞運會，雖已是第二次為亞運會擔任主持，但不敢怠慢，事前做足功課。談到安排患有「天使綜合症」的兒子鄭讚廷（Asher）移居加拿大溫哥華生活，由家人協助照顧，並入讀配有專屬導師的正統特殊學校。問及是否因與兒子出街曾被注目關注時，她表示只是其中一個小原因，主因是美加有專門治療「天使綜合症」的診所，加上老公鄭俊弘（Fred）在溫哥華長大，照顧較方便，她透露，「Asher之前試過1日最多腦癇30幾次，但過左去之後，呢1個幾月都無試過腦抽筋，情況有進步。」至於兒子可有掛念媽媽，她指Asher暫未有這想法，反而她和Fred掛念兒子，其實我哋有呢個想法已經一段時間，覺得咁對小朋友的將來發展較好，現在是Fred多時間在溫哥華，我在香港有工作就兩邊走。」

指「棄子」評論「有毒」 至於將來會否將工作重心搬到溫哥華，她自言暫未有長遠計劃，因兒子情況每天都有變化。問到兩夫妻分隔兩地，可會影響感情，她無奈表示，「都無辦法，我哋現在是以囝囝行先，首要是小朋友，之後是工作，但有時都會有一起在溫哥華的時候，一家人就會揸車出去玩，好似之前就去咗湖邊，Asher鍾意玩水很開心。」問到會否擔心傳婚變，她認為別人言論，自己無法控制，只能做好可控制範圍內的事。對於近日在社交平台分享與朋友打麻雀的悠閒生活，遭部分網民批評「棄子」，她強調打麻雀是正常社交活動，直指評論「有毒」，影響心情，日後會少分享吃喝玩樂相片，以工作內容為主，「之前多講囝囝，原意是想外界對天使綜合症有更多認識，因為香港不是太多人知，但現在好似開始會影響家人、我自己和工作，所以之後會講少啲。」她不想令家人增添壓力，希望能以開心的心情照顧Asher。