陳欣健對雷宇揚離世感婉惜 默默抗癌兩年甚少呻苦

「大中華文化全球協會」創會主席趙曾學韞教授BBS 太平紳士籌備的「富貴吉祥象藝展」於9月19日至10月4 日，假「1881」隆重登場，多位來自商界、科技界、教育界及慈善機構的嘉賓現身開幕禮，同場還有肥媽、陳欣健、溫碧霞、車婉婉等現身撐場。肥媽等人設計的大象，更印成T-恤荼杯及保溫瓶，籌集善款助基層青少年發展。

陳欣健出席活動時，被問到雷宇揚離世，他表示自己任職時新城電台時，邀請雷宇揚主持節目《香蕉俱樂部》，在電影上也有合作。他坦言很欣賞雷宇揚對電影的獨到見解。他說：「佢會掟啲好睇嘅電影俾我睇，大家睇完之後會互相交流心得，又會一齊飲吓葡萄酒。就算佢搬咗去廣州，我每個月都會見佢，大家出嚟都風花雪月，好不幸呢年幾兩年佢就有病，佢一直好勇敢面對，喺朋友面前唔會提病痛嘅嘢，大家一齊講笑，過咗好多快樂時光。今次嚟得好突然，但我唯一覺得安慰嘅係佢唔使拖喺度受苦，或者忍受長時期嘅痛苦，某程度上係一種解脫。」

他透露以大家所知是雷宇揚近兩年患癌，但他甚少向朋友提及自己的病況，一直樂觀面對。他說：「佢一直都有接受化療。一開始佢仲可以出嚟，但後來病態可能惡化咗，出嚟嘅次數就減少咗。佢喺我心目中係一個充滿魄力同毅力嘅人，無論講乜嘢都係眉飛色舞，好動聽。作為朋友嚟講，大家都很愉快，佢永遠都係咩都自己擔當，好有正能量嘅人，」

他表示雷宇揚的家人透過宇揚的通訊軟件與他聯絡，並告知雷宇揚的死訊。他說：「其實係佢家人用雷宇揚嘅手機打畀我。因為佢家人喺手機見到我同雷宇揚最後嘅微信通訊，當時我仲約佢得閒一齊食飯，但佢話當時狀況唔係咁好。佢都唔係錄音，係用文字打俾我。家人睇到訊息後打俾我，我一接電話仲以為係佢，叫咗聲『Hello Simon』，點知係一把好傷心、哭泣聲音，先知道呢個不幸嘅消息。」

他坦言雷宇揚的離世很突然，並透露雷太好傷心，並已著對方如有需要幫忙盡管出聲，而雷太就表示會好好照顧同撫養個小朋友長大。他說：「佢嘅堅強態度令我感到好安慰，呢個亦係對宇揚最好嘅承諾。因為雷宇揚好錫個小朋友。」問到他計劃推出第二部的自傳會否加入和朋友的回憶、相處點滴，他表示心入面有了初步構思，但要看看如何組織出來。