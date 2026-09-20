車婉婉回應《三代同糖》收視告急 曾勵珍落order「睇住班細」

車婉婉出席趙曾學韞教授BBS 太平紳士籌備的「富貴吉祥象藝展」，並應對方之邀設計大象，加入自己的近況，以《三代同糖》為藍本，她亦不忘大讚趙曾學韞行善的心。談及到《三代同糖》收視告急，婉婉表示已有心理準備在交接初期會出現收視下滑的情況。她說：「我唔知點樣叫做告唔告急，同埋我又唔知以前嗰啲人點樣告急法。但係可能大家都好肉緊呢個收視，將個焦點放咗喺啲數字上面。但我心入面都打咗底，你點樣可以喺一個咁短嘅時間去取代一個9年嘅感情呢？要去取代佢其實係需要時間，自己個心態都有啲動搖嘅。」

她直言大家的評論，甚至被指收視告急，她坦言對自己的心態有一定的打擊。她說：「告急喎！咁我返到屋企都會諗一諗、反思吓，但一咁樣，我又會影響到我自己嘅表現，因為日日都要開工、收新劇本，一定要把持住自己個精神同感覺，先可以繼續堅持落去。好似呢兩日連續開咗十個鐘頭外景，真係有少少暈，曬到爆炸，又喺山頭跑來跑去，大家都好努力做呢件事。未必大家好欣賞，但大家都好努力去做！」

她感到欣慰的是，劇集的年齡層「年輕咗」，她說：有啲平時處境劇好難接觸到嘅 age group，我哋《三代同糖》接觸到。呢點好值得鼓舞，希望大家給予時間，等觀眾同演員一齊去摸索同適應。」由於曾勵珍（珍姐）對處境劇非常重視，問到她有沒有收到珍姐特別指示，「珍姐有掉落嚟同我講：『你睇住啲細路呀！努力啲！』 咁我落到場就跟指令同大家講，叫大家努力啲，唔好有失望。」