告別的年代｜邱士縉一人分飾兩角苦練大馬口音 宋芸樺為造型試20套旗袍

MIRROR 成員邱士縉（Stanley），以一身灰色Deep V 剪裁西裝帥氣亮相多倫多國際電影節。

由宋芸樺、MIRROR成員邱士縉(Stanley)、蕭莉璇合演的電影《告別的年代》，於第51屆多倫多國際電影節「特別放映」單元盛大舉行世界首映，同時獲選為今年金馬影展開幕影片。3位主演聯同監製唐在揚、賴昌銘，攜同導演楊毅恆盛裝出席紅地氈，吸引國際傳媒及影迷關注，世界首映場門票極速售罄。

切換多種語言 曾自我質疑 主創團隊和演員現身映後對談，在片中飾演靈魂人物「杜麗安」的台灣演員宋芸樺，以一襲黑色禮服優雅亮相，全程以流利英語與現場觀眾深度交流。為了完美切換片中的馬來西亞華語、粵語、福建話等多種方言與腔調，要學習多種方言，她坦言起初缺乏自信，多次問導演：「你覺得我真的可以嗎？我真的不確定自己能不能做到。」幸得導演給予無條件的信任與鼓勵，才逐步放下疑慮。宋芸樺早在開拍前半年就找專業老師苦練，為了呈現多變造型，試了20 套旗袍 ，最終精選出 10 套，其中更有 6 套是從台灣量身訂製。她也與導演及造型師花了不少時間深度討論，拆解「杜麗安」在不同時期的心境與狀態，在服裝中也呈現了角色的心理變化。

首出席國際影展 難以置信 邱士縉則以一身灰色Deep V 剪裁西裝帥氣亮相，首度帶著主演作品踏上國際影展紅地氈，有香港粉絲特地飛抵多倫多熱情應援，他表示：「非常榮幸，能夠有自己主演的電影在一個舉足輕重的國際影展做世界首映，感覺好難以置信！」首次在大銀幕完整觀賞《告別的年代》後，心情格外複雜與感動，他形容《告別的年代》是一部「非常美麗、令人心碎，卻也十分鼓舞人心」的作品，希望觀眾能從中感受到相同的觸動。Stanley在戲中飾演兩個不同年代角色他坦言最大挑戰是學習方言口音，為了精準貼合角色，必須同時使用馬來西亞華語與粵語演出，其中馬來西亞華語不只要把台詞說得正確，還得符合故事時空與人物背景的口音。故此，在開拍前及拍攝期間投入大量時間反覆苦練，並在專業老師協助下仔細調整發音與語感。

想挑戰舞台劇 獲Edan獻第一次 Stanley在當地接受不同傳媒訪問，他談到自小深受香港電影的影響，「我哋繼續有得拍都會繼續努力。」他形容演藝路猶如長跑，要學習先別要自我質疑，慢慢走好每一步，「雖然都會繼續打擊自己，但呢兩年當機會嚟嘅時候好好把握。」談到近日有不少影視作品推出，問到還有什麼想嘗試，他就表示舞台劇，「一直都想挑戰舞台劇，之前都有收過邀請，但與其他拍攝撞期，剛剛都推了一套，因為有可能走Tour都未知安排，唔想打攪人哋。」至於結婚獲Edan、Jer和Jeremy擔任兄弟，他由衷感激，「Edan話第一次做兄弟，將第一次獻俾我，我就好感動，佢仲向公司請假，佢好想玩，覺得好有趣。其實初初問佢哋都驚會煩住佢哋，始終大家工作都忙，但每一次當我有需要，最近過大禮，佢哋都出現，好感激佢哋，不計條件。」

蕭莉璇宋芸樺差 8 歲演繼母女 同樣首次參加國際電影節的馬來西亞新生代演員蕭莉璇，與宋芸樺年齡僅相差 8 歲，但戲中要演對方繼女，實質相處像是一對無話不談的親密好友。她認為最吸引是兩名女性之間極其微妙且特殊的連結，兼具朋友、家人與彼此扶持的深厚情感。 電影改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎鉅作，曾被譽為極難翻拍成影視作品的小說。劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺 飾）愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。隨著書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯，凱也驚覺自己與這段浪漫往事有著意想不到的深切聯繫。《告別的年代》將於今年11月港澳上映。