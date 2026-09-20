葉麗儀陳潔靈9‧23開騷 兩大歌后彩排準備充足

《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics 盛世經典演唱會 2026》，將於2026年9月23日至27日在東九文化中心劇院隆重舉行。是次演唱會特別邀請著名音樂人Johnny Yim擔任音樂總監，帶領17人現場樂隊，重新演繹多首經典金曲，為觀眾帶來視聽雙重盛宴。 近日，兩位歌后與製作團隊已正式進入密集綵排階段。葉麗儀與陳潔靈一致表示，今次合作前已做足充分準備，包括反覆研究歌單、調整演繹風格，以及與音樂團隊多次溝通編曲細節，早於半年前開始準備。正因如此，正式綵排第一日開始便異常順利，幾乎沒有多餘的磨合時間，就連音樂總監Johnny Yim都忍不住驚訝：「為什麼一開始綵排已經這麼順利？兩人的狀態、默契和對歌曲的理解，明顯是提前下了很大工夫。」

二人坦言，面對東九文化中心如此精準、高要求的音響系統，最初確實感到壓力：「這個場地太靚、太清楚了，任何一點瑕疵都會被放大。但正因為做足功課，彩排時反而覺得很輕鬆，可以更專注於音樂本身和與觀眾的連結。」陳潔靈則補充，兩人在籌備期間已各自準備歌單，並就多首經典曲目進行深入討論，讓觀眾感受截然不同的詮釋。 兩位歌后同時強調，這場演唱會不只是重溫經典，更希望與觀眾分享「多面的自己」。葉麗儀表示，舞台上的自己可以是溫柔、堅韌，也可以是大膽嘗試新編排的創作者；陳潔靈則說：「我們希望觀眾看到的，不只是過去熟悉音樂路向的我們，而是仍然願意突破、享受音樂過程的我們。」

陳潔靈在這次合作中特別發掘了葉麗儀的潛能。她不單欣賞對方長年累積的演唱功力，更主動鼓勵葉麗儀嘗試更多新的音樂表達方式，例如在部分歌曲中加入更現代的和聲處理、節奏變化，甚至挑戰一些以往較少接觸的演繹風格。陳潔靈笑說：「我覺得她可以走得更遠，音樂裡有很多空間讓她享受嘗試。今次綵排看到她願意跳出舒適圈，我真的很開心。」 音樂總監Johnny Yim亦對綵排進度表示滿意。他指出，17人樂隊與兩位歌手的配合已達到相當高的默契，編曲既能保留經典原味，又注入當代元素，配合沉浸式音場，預期現場效果將十分震撼，進一步提升視覺與聽覺的整體體驗。葉麗儀與陳潔靈寄語樂迷：「我們已準備好，期待在東九文化中心與大家見面，一起用音樂度過一個充滿經典與驚喜的中秋前後。」