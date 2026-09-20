Lokman楊樂文新歌MV分飾四角展現腦交戰 儲奇想哲思幽默應對網路文化

MIRROR成員楊樂文Lokman推出全新個人單曲《紅的點解係紅色》，歌曲由Lokman與陳考威共同作曲、金城編曲、陳考威監製，歌詞則由Lokman親自一手包辦。新歌源於靈感來自生活好奇，詞作慢慢儲起重日常生活的突發奇想與哲理思考，以獨特視角探討現實世界的公式與態度。

加入中學上課經歷 歌曲概念起初來自Lokman日常腦海中浮現的疑問，創作期間無意中提起的疑問「紅的點解係紅色？」，隨後延伸至對世界各種現象的思考。歌詞更加入了他中學時期的真實學習經歷。Lokman記得當時一位數學老師，以一個筆盒為例，叫他量度長度，量完後再問：「如果加個0.1、再加個0.01之後係乜？」老師帶出這個無限延伸的概念，讓Lokman深受震撼，說：「一個筆盒明明有實質嘅長度喺度，但你永遠都唔知佢真正有幾長，原來一個好實在同一個好虛無嘅嘢可以同時存在。這段經歷啟發了他對世界運作方式的奇妙感受，並將其化作歌詞「老師叫我幫忙度個0.1 / 跟著問我再加個0.01之後係乜？」

面面俱圓或保持稜角 歌詞創作並非一氣呵成，而是經過長時間累積想法，再配合音樂重組再重組而成。談到當中歌詞「講1又話串 / 講B唔岩聽 / 講丙又老土 / 咁講釣魚好冇」，Lokman直言這段正是他對現今世界的睇法：「因為好多人好多嘢都唔滿意啊，我唔合格又話我唔合格，我一百分又話我好似好勁咁樣，咁你想我點先？」他指出，現時很多網民開帳號留言沒有成本和責任，而自己身處這個環境，就要思考究竟要「面面俱圓」，還是「做個有啲稜角嘅人」。

衣著簡單角色 最似本尊 今次MV概念由Lokman與導演Alan共同構思，將腦海中的思考過程具象化，呈現在腦內對話與衝突的四個角色包括：角色一衣著簡單普通，時常迷茫且想問點解，這個亦是最貼近Lokman本體。角色二身穿恤衫理性冷靜，負責勸角色，冷靜面對難題。角色三一身優雅手持權杖，有高高在上，帶有霸主感覺。最後一位衣著誇張大膽，是沒有規限與枷鎖，代表自由奔放的狀態。四個角色在同一位置上討論，以展現四個角色與大腦激烈對話。 花半日練習走位動作

為了呈現四個角色的流暢互動，在同一場景與時間線互動，MV用了機械臂拍攝，以利用電腦技術達到走位上要求。Lokman更於正式開拍前一日特別與團體進行綵排，在正式加入攝影機後，礙於運鏡範圍收窄，令走位與時間點的掌握更嚴苛，團隊拍攝前再花了半日練習每個走位與動作，Lokman說：「今次成個production最大成本就係擺喺支機械臂度，因為需要四條燈光與路線一模一樣嘅影片，要將一秒每一格每一點嘅路線做得到一模一樣。」幸好最後順利完成這項極具考驗的拍攝任務，Lokman將腦內大亂鬥的視覺效果完美呈現於歌迷眼前。