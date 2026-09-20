許軼Day@COLLAR新歌MV邊食邊喊容貌焦慮 AK亨仔不敵守宮

COLLAR成員Day許軼推出年度首支個人單曲《你離開我的時候 神奇的事發生了》，首次挑戰慘情慢歌，透過歌曲中失戀後的神奇故事，來為正在受情傷困擾的人提供治癒。為了令歌曲更具戲劇性，今次MV除了特別邀請江𤒹生(AK@MIRROR)、陳鎮亨(亨仔@ROVER)參與演出外，又與AK新歌MV作故事連繫，而拍攝期間，雖然有兩大型男坐陣，不過Day卻情迷守宮。MV有一幕Day需要邊吃邊喊，情感大爆發，對此她認為最大挑戰：「要一路食嘢，一路好傷心，畫面好生活化，但最大挑戰就係容貌焦慮，未知我喊嘅時候會唔會好樣衰。」

亨仔AK演MV

《你離開我的時候 神奇的事發生了》由徐浩編曲及作曲、黃偉文填詞，講述失戀故事，Day表示：「當失戀後會經歷唔開心，初初可能會好頽，但日子過後，會獨自度過不快時間，希望透過歌曲可以治癒啲失戀嘅人，畀大家知道，失戀除咗好唔開心之後，仲可以有另一種取態。」Day自言今次是她首次唱慘情慢歌，她說：「去年認識徐浩，今年幸運地得到佢為我編曲同作曲嘅一首歌。」

今次歌曲另一特色，是同AK新歌MV作故事連繫，Day指：「今次MV想故事性啲，本身都想搵AK做男主角，咁啱知道佢出新歌，於是就有一個咁嘅連繫，我同AK喺故事中並未係情侶，我飾演一個剛受情傷嘅人，準備逃離時認識AK，之後佢追求我，但故事結尾係open ending嚟。」至於另一位男角亨仔，在MV中飾演Day的前度，Day謂：「導演想搵一個同AK好大分別嘅男仔，突然諗起亨仔贏咗健美比賽，唔好浪費佢而家咁好嘅身型，於是搵佢演出做大隻前男友。」