黎彼得追思會｜《愛回家》演員出席 歌神許冠傑自彈自唱《這一曲送給您》悼最佳拍檔

有「鬼才填詞人」之稱的殿堂級填詞人兼資深演員黎彼得（Peter），於今年8月5日不幸離世，享年76歲。其喪禮已於上月底（31日）以家祭形式進行，遺體於當天上午火化。原名黎成就的黎彼得，追思會於今日下午3時在仁濟醫院靚次伯紀念中學舉行，約有近百市民到場懷緬。

黎彼得追思會由鍾志光擔任主持，黎彼得的兒子黎樹德、圈中好友陳友、余安安、郭峰、吳雨、阮兆輝、孫慧雪、張彥博、張武考、環星唱片公司老闆張國林，以及《愛回家之開心速遞》的羅樂林、林淑敏、樊奕敏、單立文、蘇韻姿、陳浚霆等均有出席，其中黎的姪仔姪女、契女、伯樂陳友、林淑敏、單立文、樊奕敏、孫慧雪及《豪情夜話》監製葉潔馨亦先後致辭悼念，分享黎彼得生前點滴。其間單立文分享時，即興哼唱黎彼得的多首經典名曲，並邀請樊奕敏和陳浚霆一齊合唱，而孫慧雪分享時更一度哽咽。

至於昔日合作無間的歌神許冠傑，亦特別拍片悼念老拍檔，Sam Hui用結他自彈自唱兩人合作的《這一曲送給您》，並說：「大家好，我係許冠傑。Peter嘅離世令我感到非常惋惜，喺我嘅音樂上，我哋攜手創造咗好多經典嘅歌曲，佢可以話係我嘅最佳拍擋。以下落嚟呢首歌呢，我好想唱俾佢聽，係我哋一齊寫嘅《這一曲送給您》。」