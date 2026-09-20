挑情醜聞｜池昌旭全裸上演超激情慾戲 NANA露點場面疑搵替身？

由孫藝珍、池昌旭以及NANA合演的19禁韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）近日透過Netflix震撼上架，作品翻拍自裴勇浚主演的2003年電影《挑情寶鑑》，孫藝珍一改過往溫柔形象，黑化飾演表面端莊賢淑、私下卻深具謀略的貴族女性「趙氏夫人」，《挑情醜聞》全8集上線後引起極大迴響，劇中突破尺度的畫面更讓觀眾睇到O嘴。

《挑情醜聞》不僅是孫藝珍產後回歸韓劇界的重磅之作，更是她相隔約24年再度挑戰古裝題材。《挑情醜聞》將背景設定在將人性慾望視為嚴格禁忌的朝鮮時代，再回到小說原著重新建構人物與關係。劇集公開後，大膽情慾戲旋即掀起話題，其中在第7集，池昌旭與NANA的「愛情動作場面」最為激烈，兩人情不自禁在夜晚乾柴烈火，池昌旭背部全裸，為接近3分鐘的超激情慾戲露股上陣，而NANA更露點演出，劇集即登上韓國、香港等地區點播榜冠軍。

連日來，《挑情醜聞》引發討論，劇中大尺度親密戲卻傳出NANA是由「替身」代裸演出，疑引發巨大爭議的裸露鏡頭並非她本人出鏡。相反，池昌旭身材卻被彈走樣，觀眾對於池昌旭腹肌消失，其身材不如預期，惹來大批網民留言質疑。有指實際上所謂的全裸戲份，池昌旭與NANA並非真正裸露，兩人疑是在拍攝時身穿特製的肉色連體衣，螢幕上的裸露效果是通過暗光環境、鏡頭角度及後期製作共同營造的「視覺假象」。