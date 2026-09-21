原來視咁的｜《死有對証》為TVB觀眾終極平反 陳曉華演技見成熟 韋家雄封平民視帝

TVB新近的劇集《死有對証》播映兩周，論卡士未算頂流，沒有視帝、視后級演員坐鎮，但講到成績一點都不輸蝕，網上口碑及留言都非常正面，就連一班haters亦找不到半點攻擊藉口，亦再一次為TVB死忠粉絲平反。此話何解？過往haters喜歡誣衊TVB劇集情節為廣播劇式的「畫公仔畫出腸」，只宜「師奶」收看云云。而《死有對証》的劇情雖未至於「燒腦」，但懸疑性十足，結局更是出人意表。照haters的邏輯絕對不是「師奶」那杯茶，但打臉的是《死有對証》首周播映，收視在三線劇中稱冠。事實上haters不理解的是這班靚師奶其實臥虎藏龍，而TVB的目標觀眾群遠超出haters想像。

到底《死有對証》有幾可觀？首先劇集以2至3集為一單元，敍事手法一氣呵成，適合當今短劇的節奏；其次是每個單元的結局一再反轉且出人意表，懸疑性十足。以開首的「人肉三餸飯」單元為例，正當以為真相大白時，兇手卻另有其人。殺人伏線往往暗藏於對白及細節當中，偵探迷看得過足癮。故事背後隱藏的是人性矛盾，故事呈現加立體，而非單純忠與奸的二分法。

論選角亦是一絕，陳曉華在《夫妻的博弈》中的早叫人刮目相看。今次演一名患有強迫症初入職的法醫，平常行為略帶神經質，但有一埸她發現餘情未了的前度偷看法醫報告時的爆發，表演果斷且沒半點拖泥帶水，人物性格轉變的拿捏堪比老戲骨，被網民盛讚有深度。另一位是筆者從未低估的演員韋家雄，他將劇中口賤心軟、古道熱腸的資深法醫演來得心應手。無論在眼神、形態動作及唸對白，都展現教科書級的層次，難怪在網上有不少網民都封他為「平民視帝」。