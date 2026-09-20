黎彼得追思會｜鍾志光詳述好友最後日子病情 親解許冠傑缺席原因 單立文：樂壇欠佢一個交代

殿堂級填詞人黎彼得(原名黎成就)今年8月5日離世，享年76歲。家屬已於上月底(31日)低調完成家祭火化後，今午(20日)在將軍澳「仁濟醫院靚次伯紀念中學」為他舉行追思會。黎彼得生前好友鍾志光統籌追思會流程兼擔任主持。鍾志光在悼辭中交代黎彼得最後一段日子的病情，黎彼得的好拍檔許冠傑拍片自彈自唱兩人合作的《這一曲送給您》，他受訪時解釋許冠傑未有到場原因。

追思會結束後，鍾志光聯同《愛回家》的單立文、羅樂林、樊亦敏、陳浚霆和蘇韻姿受訪，鍾志光表示8月尾開始籌備，感激校方提供場地支援，以及同事義不容辭出席，問到為何昔日好拍檔許冠傑缺席，拍片自彈自唱《這一曲送給您》作悼念，他指Sam Hui在Peter過身後，已發布悼念文章，今日有事無法出席。問到許冠傑在黎彼得入院後，可有親身探望舊拍檔時，鍾志光坦言，「冇！不過我要解釋，Peter出事好突然，佢自從4月入院後，一直迷迷糊糊，我地唔知道應該或唔應該通知邊啲人，如果直接問我，我會同佢哋講，如果冇問或冇聯絡開，我就一個都無講，所以佢契仔Bosco(黃宗澤)，我都無通知。所以都要同Peter講聲唔好意思，所以一個都無講。今日因為Bosco唔喺香港，所以嚟唔到。

追思會結束後，鍾志光聯同《愛回家》的單立文、羅樂林、樊亦敏、陳浚霆和蘇韻姿受訪，鍾志光表示8月尾開始籌備，感激校方提供場地支援，以及同事義不容辭出席，問到為何昔日好拍檔許冠傑缺席，拍片自彈自唱《這一曲送給您》作悼念，他指Sam Hui在Peter過身後，已發布悼念文章，今日有事無法出席。問到許冠傑在黎彼得入院後，可有親身探望舊拍檔時，鍾志光坦言，「冇！不過我要解釋，Peter出事好突然，佢自從4月入院後，一直迷迷糊糊，我地唔知道應該或唔應該通知邊啲人，如果直接問我，我會同佢哋講，如果冇問或冇聯絡開，我就一個都無講，所以佢契仔Bosco(黃宗澤)，我都無通知。所以都要同Peter講聲唔好意思，所以一個都無講。今日因為Bosco唔喺香港，所以嚟唔到。」