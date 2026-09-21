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娛樂
出版：2026-Sep-21 09:00
更新：2026-Sep-21 09:00

我阿爹想旅行｜張家輝「地中海」造型獲激讚 問蒙嘉慧「叫你老公試下」激發公開示愛：永遠愛佢(有片)

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金像影帝張家輝、金馬影后鍾雪瑩和久別銀幕的蒙嘉慧(Yoyo)合演的電影《我阿爹想旅行》，昨晚與導演黃綺琳和黃鐦於荃灣舉行啟動禮活動。家輝哥駕駛戲中的「大湯碗戰車」，載住「妻女」Yoyo和鍾雪進入商場，吸引不少巿民圍觀。隨後3人與觀眾玩遊戲並派「化咳龍」潤喉糖，場面熱鬧。

張家輝與《流氓師表》的「地理魯媚」蒙嘉慧，相隔26年再合作，兩人爆笑互窒，笑爆全場。家輝笑指鍾雪瑩其實是「張英」和「地理魯媚」的女兒，被問到是否在「任你小築」孕育時，家輝哥就呼籲，「大家可以搵返段片出嚟，大家就會明白。」

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蒙嘉慧就認真表示，能與相熟的家輝合作好安心，「佢喺現場嘅氣氛處理，令我拍得好自在，好快可以入戲；鍾雪瑩又好有天份，現場睇佢兩父女鬥戲，賞心悅目。」她自爆off cam後與家輝對答互窒，試過被導演聽到偷笑，笑指兩人對話「好衰」，不過她自言當年屬新人，不敢對家輝前輩無禮，萬分尊重。電影在澳門、日本沖繩取景，問到Yoyo可有教家輝日文時，蒙嘉慧謙稱沒資格教人，「勉強叫溝通到，嗌吓嘢食。」家輝即時望著Yoyo身形，「叫到嘢食都好犀利啦，食到依家咁幾好。」Yoyo笑住扮嬲：「我今日忍你！」兩人儼如夫妻鬥氣，非常入戲。接著家輝哥再踩多一步：「嗰時佢太瘦，似條藤包住塊皮走出嚟，好恐怖，但嗰時佢都食幾個飯盒㗎！」蒙嘉慧沒好氣解釋：「嗰時發育嘛，今時今日唔知點解，依家慳住食，要肥我都冇辦法㗎。」

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鍾雪瑩首次與家輝哥和蒙嘉慧合作，她坦言導演起初並非意屬她參演，因為烏旬尼影展一頓飯，促成她演女兒，今次拍攝感覺有點像一齊去旅行。談到家輝哥的地中海髮型，Yoyo自爆，首天試造型時，一度懷疑「乜原來家輝變到咁？」但她笑言有時演深情戲要努力忍笑。家輝哥直言禿頭是男人最痛，「但有幫到演戲，最後決定冒呢個險。」Yoyo竟認真表示，「佢個頭都幾有福相，壽星公咁嘅頭，佢真係好適合光頭！」家輝哥秒回：「多謝你喎，不如叫你老公(鄭伊健)試下！」鍾雪瑩加多句，「唔係個個都咁圓㗎！」問Yoyo假如伊健變秃頭會怎樣，她大方接受，並公開示愛：「我覺得冇問題呀，咪索性剃光佢囉，又慳啲洗頭水、風筒，一日愛佢永遠愛佢！」

早前胡楓自爆在紅館演唱會後，曾因急性膽管炎引發嚴重併發症，一度昏迷4日在ICU留醫，作為契仔的家輝哥嘆氣道，「好彩佢叻，嗰次都嚴重。佢叻所以冇事，大家放心番。」但由於有工作在身，家輝表示完成今次宣傳，又要飛外地拍戲，預計要完成手頭工作，才可以回港探修哥。

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