超模仙蒂歌羅馥長子戒毒中心離世 年僅27歲

美國八十年代的超模仙蒂歌羅馥(Cindy Crawford)，現已退休，其一對子女承繼優質遺傳，先後入行做「星二代」模特兒。不過，其27歲長子Presley Gerber，亦是名模 Kaia Gerber的胞兄，今日(美國時間20日)被發現於戒毒復健中心離世，死因有待法醫確定。

Presley Gerber於1999年出生在美國加州比佛利山莊，是辛蒂克勞馥與企業家Rande Gerber的長子，也是兩人唯一的兒子，妹妹則是模特兒兼演員Kaia Gerber。Presley Gerber於15歲入行，曾為 Calvin Klein、Dolce & Gabbana 等大品牌擔當模特兒。據外媒報道，他於2019年曾因「在藥物影響下駕駛」受檢控，被揭發有濫用藥物問題，長期受心理健康及成癮問題影響，需接受治療。

近年，他不時在 IG 拍片記錄自己的心路歷程，自言曾接受多名精神科醫師治療，因複雜的用藥狀況感到不安。他也曾嘗試停止飲酒、規律運動，並重新調整身邊的人際關係，尋找適合自己的康復方式。Presley Gerber與胞妹感情要好，曾將妹妹的名字刺在手臂上。不過，Kaia Gerber於今年8月受訪，談及哥哥的成癮與心理健康問題，坦言讓整個家庭承受壓力，令她習慣獨自面對問題，免再增加父母負擔。