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娛樂
出版：2026-Sep-21 14:00
更新：2026-Sep-21 14:00

姜濤孖馮德倫拍「落水」片 自嘲浸過鹹水係KOL：要靚仔上岸

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姜濤孖馮德倫拍「落水」廣告，自嘲浸過鹹水。

姜濤去年6月月於西環墮海獲救，全城關注，慶幸有驚無險。事件前因後果眾說紛紜，姜濤本尊亦不時拿來自嘲。今年端午節馮德倫(Stephen)的《老馮日記》以網上短片形式回歸，並獲葉劉淑儀以緊身瑜伽褲上陣，重演「麒麟」撞飛經典畫面，Stephen於6月出席活動受訪時，曾被問及會否邀姜濤重演堕海事件，他曾表示若後輩不介意自嘲，亦願意一齊玩，而姜濤就說笑指要化妝拍靚版墮海，因上次沒化妝好樣衰。相隔3個月，姜濤在馮德倫見證下玩於海邊玩「落水」。

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落水唔係selling point

馮德倫今日在社交平台分享短片，片中他與姜濤面對大海，擔任導演的，Stephen一臉嚴肅向姜濤說：「你跟住我尾得架喇！」不過穿了救生衣的姜濤略帶猶豫，「係咪一定要落水㗎呢？純落水嚟講，我諗唔係我嘅selling point。」Stephen一臉不屑回應，「英文好好喎，selling point！」姜濤直言：「係呀！浸過鹹水嘛。」接著試圖哼唱《濤》，但被Stephen阻止，然後肉緊示範：「總之呢場戲係要講你嗰frustrated、scared、confident、Passionate，Understand？」催促他盡快「落水」完成拍攝。

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自己上到岸

繼而姜濤示意明白，並拉筋作準備，不過遲遲未見落水行動，被馮德倫嘲笑無膽，姜濤豪言，「驚咩呀！落水嚟講，我都算係KOL！」馮德倫再次「老馮」上身，嘲諷道：「落得嗰一次，又唔係自己爬返上岸，咁都叫KOL？」然後姜濤認真回應，自言所說的是投資落水，查實兩人拍銀行廣告。雖說是廣告，姜濤真的有親身「落水」，仲表明：「Sor，今次落水前，我想執執個樣，上次撈我上嚟張相係差啲。」Stephen就語重心長指教，「要衝出去，經歷一下浮浮沉沉……」說時遲那時快，鏡頭一轉水花四濺，姜濤保持靚樣落水，「我落水睇下有咩風浪先。」在岸上的馮德倫就回應，「我信你今次自己上到岸。」姜濤眼神堅定：「係靚靚仔仔咁上岸。」

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