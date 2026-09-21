江若琳再爆「蝦碌」功力 老公蕭唯展揭帶手機游水3小時報銷

江若琳（Elanne）與老公蕭唯展（Oscar）不時在社交平台放閃互窒，爆出不少笑料。她近年蝦碌事一籮籮，除了成就「江若琳彎」，上星期更將食完的蛋黃碎不慎跌落車廂座位，並「釀入」窿入面，被商台DJ黃正宜笑稱為「釀座」。而最新一波，就是她帶埋手機去游水導致報廢，Oscar即發文笑嘲老婆是想換新手機。

手機游水3小時

Oscar昨日（20日）在社交網上傳照片，見一部屏幕嚴重爆裂的手機正放在客廳的小圓木桌上，前方對着一把風扇直吹，試圖風乾；他寫道：「老婆又爆一波，佢今日不小心帶住電話去游水，之後入曬水，開唔到機。我啱啱發現佢擺咗呢個陣，不過我覺得佢似係想搏一部新iphone返嚟 。@elannek930 tag 你都冇用， 而家都開唔到機。」江若琳原來在沒有防水措施下，連人帶機足足玩水3小時。

「蝦碌」功力強

帖文一出，隨即引來大批網民留言，有人向Oscar 笑指：「換比佢啦。。裂到咁我都睇唔過眼，開賣你又唔識做，今日咪要帶去游水囉 」Oscar隨即回覆大爆：「個屏幕裂開 ，其實係佢 style， 佢代代都係咁用㗎」、「江若琳都幾可愛」、「用抽濕機好過用風扇！」，更有網民紛紛笑指江若琳的「蝦碌」功力果然從未令人失望。