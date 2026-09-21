郭富城除夕元旦一連兩晚登啟德開唱 門票下月初開售

主辦方為Aaron特地拍攝全新高能量海報，選用強勁繽紛色彩，以強化節日喜悅的澎湃張力。此張重磅海報，再請來和Aaron合作無間的最強班底操刀；包括美術大師張叔平打造形象、跨界攝影名師夏永康，為Aaron多角度細意執鏡，全力為Aaron今次「啟德首演」，整合出最耀目亮眼的海報！

張叔平特別偏愛一套紅色釘工精緻的禮服恤衫配紅褲，他說：「Aaron很夾這個紅色，而且顏色很喜慶，很配合開心迎新年！」夏永康特地搭建一幅彩藍背板，予Aaron隨樂起舞時作背景，希望有多些燈影反射，令整個構圖又增添多元視覺，他表示：「Aaron真的很懂得和鏡頭對話，要他擺甚麼甫士也難不到他！」整個拍攝大概換了8個造型，在精挑細選下，率先發放「紅色舞衣」造型，感覺Aaron面帶笑容，有蓄勢待發，向前邁進之意。

突破舞台最高視野

Aaron表示：「我和團隊很想挑戰啟德這個新場館，我的舞台可再天馬行空地巨大，聯同更龐大的精銳舞團、重裝燈效、金曲熱唱、與及全新型格舞衣，相互配合，很有信心擦出令人眼前一亮的火花！」對於即將在啟德開唱，又難得是跨年的好檔期，Aaron衷心表示會全力以赴，挑戰更多精彩的舞台極限，努力呈奉最震撼的盛演，他和團隊也是充滿期待。

Aaron一向熱愛舞台，醉心舞台，致力向不同的舞台標桿作挑戰。2007年的360度旋轉舞台，更贏得健力士世界紀錄，創意非凡。此外還有水花舞林、金鋼舞台、彈床舞台、空中舞台、六合一智能舞台，均創造了不少舞台佳話。