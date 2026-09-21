鄭秀文相隔8年再辦簽名會fans變喊包 獲甘比贈親織黑膠斜孭袋

鄭秀文（Sammi）日前於尖沙咀舉行「The ONE X 鄭秀文《Sammi 初》LP 簽名會」，除了可出席簽名會的600位歌迷，幾層商場亦企滿圍觀的歌迷，近千人擠得水洩不通。身穿粉紅色外套配黑色長褲的Sammi精神奕奕準時下午3時現身，跟fans玩遊戲和簽名，歷時約3個半小時，至黃昏6時半圓滿結束。為答謝The ONE提供場地及贊助，Sammi特意準備了親筆簽名的全新黑膠送給甘比劉陳凱韻。劉太亦別出心裁，回贈親手織的黑膠碟造型斜孭袋和小手袋給Sammi，Sammi對手作禮物愛不釋手。

Sammi與歌迷大玩「估歌仔」遊戲熱身，透過即場抽籤邀請4位來自各地的歌迷上台。主持人Donald搞笑地以不鹹不淡的普通話解釋規則，逗得Sammi忍俊不禁笑言：「佢哋識聽廣東話㗎！」遊戲開始前，台上其中一位女歌迷突然衝上前擁抱Sammi並感動落淚，工作人員見狀即上前解圍。另一位女歌迷亦上前擁抱並喜極而泣，引來台下陣陣起哄。向來寵粉的Sammi與Donald最終合力「出貓」，讓四位歌迷全部打和並獲得與Sammi單獨合照的機會，皆大歡喜。

全新黑膠 LP《Sammi 初》的創作與設計理念，Sammi 解說：「全部歌都係我親自挑選，當中有side track，全部都好代表到嗰個年代嘅Sammi。我用『初』字，想將音樂去返最『初』，我嘅原點。字上面有幾塊葉嘅構思都係我諗，樹木嘅成長從幼苗開始。其實就個『初』字，我都花咗好多心機。」