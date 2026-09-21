陳建州已出院返家休養 傳被逼交出PLG職務 聯盟發聲明回應

台灣職籃P. LEAGUE+（PLG）副會長「黑人」陳建州，近日因急性心肌梗塞被送往醫院搶救，一度入住ICU ，情況令外界關注。他早前發文透露，因長期為聯盟事務奔波，導致睡眠嚴重不足，最終身體不勝負荷；而經醫療團隊全力救治後，陳建州逐漸回復穩定，日前已回家休養。

聯盟澄清非事實 然而，今日有報道指陳建州在住院期間，除面對健康問題外，還捲入聯盟合併等爭議，更傳有球隊以暫停支付加盟金方式杯葛，以及外部勢力要求他退出新聯盟運作，甚至逼他交出PLG副會長職務。對此，PLG聯盟今日緊急發出聲明，嚴正駁斥相關內容，強調報道並非事實，「針對今日週刊報導內容，皆屬外界臆測，並非事實，特此澄清。陳建州副會長目前遵照臺大醫院醫療團隊醫囑，於家中休養中，恢復狀況良好，仍為PLG副會長，持續帶領聯盟發展，並無任何職務異動規劃。」



PLG強調：「目前聯盟與各球團間氣氛融洽、合作緊密，大家正齊心協力，積極備戰PLG第七季賽事，相關籌備工作皆按既定時程順利推進中，聯盟運作一切正常。（陳建州）現階段仍以健康休養為首要，感謝各界的關心與祝福，也請給予休養空間，謝謝。」

范瑋琪收拾心情復工 隨著陳建州病情趨向穩定，范瑋琪亦已火速復工。她於日前（19日）已飛抵澳門出席當地音樂活動。抵達機場時，現場有多名歌迷到場接機，雖然她佩戴口罩，眼神略顯疲態，但面對歌迷的鼓勵，她仍主動揮手、派心、以及雙手合十致謝。范瑋琪昨日在澳門舉行的2026年「灣區升明月」大灣區電影音樂晚會，狀態大勇，依然明艷照人。完成澳門行程後，本月25日更將前往東莞參加「潮向莞邑」LIVE MODE東莞中秋歌會。