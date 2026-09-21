沿路幫緊你｜余香凝自爆Ian粉絲 古巨基攜御用團隊助輪椅女生圓跳舞夢

由余香凝（Jennifer）、練美娟（娟姐）、沈殷怡（Shirley）、岑樂怡（阿妹）及吳啟洋（Phoebus）主持的ViuTV全新節目《沿路幫緊你》，今晚(21日)播出的首集，由Jennifer與阿妹打頭陣執行首個任務。今次的委託人正是第一季主角之一的斌琳，她希望兩位主持能協助同樣其好友Fish完成跳舞心願。患有肌肉萎縮症的Fish與斌琳同樣需以輪椅代步，兩人均熱衷追星，因病況相近而惺惺相惜。斌琳透露Fish一直熱愛K-pop文化，亦希望能到韓國跳舞，無奈身體狀況不容許，遂決定委託節目組幫好友圓夢。

見Ian應援物心心眼

首次碰面，Jennifer與阿妹特別為斌琳準備「愛心健康早餐」作為見面禮，卻被斌琳嫌味道清淡反問「有無落鹽」。阿妹問若然這個早餐是由陳卓賢（Ian）親手烹調會如何，斌琳即笑言「直程係甜啦」！Jennifer看到斌琳家中擺滿Ian的收藏及公仔，忍不住自爆同樣是Ian粉絲：「好開心啊呢間屋，好多Ian！」

余香凝感觸落淚

隨後3人一同探訪Fish，2位主持亦與一直貼身照顧Fish的母親深入交談。得知Fish母多年來既心痛女兒受病痛煎熬，又時刻承受隨時失去至親的擔憂，同樣育有子女的Jennifer在回顧時亦感觸落淚：「因為我係媽咪，一諗返起頭先，我都覺得呢個媽媽好厲害、好堅強。」阿妹亦由衷佩服道：「佢講出嚟好似無乜嘢，但絕對想像到Fish由零歲到二十幾歲，媽媽嘅擔憂係無終止、無句號。」