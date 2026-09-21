空槍｜一刀不剪III級上映 朱一龍親上陣演被虐戲 衛詩雅刀割大髀玩自殘

由朱一龍、檀健次、梁家輝、衛詩雅、惠英紅、李施嬅、袁富華等合演的犯罪片《空槍》，定檔於本周五(25日)於香港公映。為重現九十年代欲望之城，秩序崩壞與的社會處境，原汁原味呈現強烈震撼的人性角力，導演韓延「堅持一刀不剪」III級上映。男主角朱一龍被導演視為唯一人選，為了不負所望，親身拍攝難度動作及被虐戲，包括赤身被捆綁倒吊、被施以「水刑」被浸水沒頂等多項執行家法的酷刑，令人慘不忍睹。女主角衛詩雅亦自殘刀割大髀，痛楚感受盡現鏡頭。

韓延曾揚言：「朱一龍不演，我也就不拍了。」獲導演點名的朱一龍，為了演好角色在絕境下的生理與心理反應，自己下了極大功夫去揣摩那種「被逼入絕境的破碎感」，其極具真實感的生理反應與不寒而慄的「瘋感」，將暴力場面背後「求生不得、求死不能」的絕望感推向極致。

朱一龍在片中飾演一心想改寫命運的底層悍匪「萬梓強」。他在結識空姐駱嘉苑（衛詩雅 飾）後聯手作案劫取巨款，隨著欲望膨脹更一步步陷入與富商陳輝延（梁家輝 飾）的深層漩渦。朱一龍拋開過往形象，深入挖掘角色內心的扭曲與癲狂，把萬梓強塑造為一把充滿危險與虛無感、不按常理出牌的「空槍」。針對片中大量的暴力衝突，精辟的萬梓強與富商陳輝延對峙時的階層對比，為電影的犯罪暴力場面賦予了極高的哲學思考與社會批判厚度，獲不少影評人盛讚重現了港片黃金時代的梟雄美學。