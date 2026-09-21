莊思明手腕紋父母最後心跳圖悼念 莊思敏留言證姊妹情未變

紋雙親心跳圖

莊思明在社交網上載兩張照片，其中一張顯示手腕的新紋身，見她紋上父母的名字，並連接著他們最後的心跳圖案，將對父母的思念永遠留在身上；而另一張，則見她戴着Cap帽，雙手交叉緊緊抱着自己。她分享表示，「3年半前帶著爸爸的名字和心跳返馬來西亞，3年半後帶著媽媽的名字和心跳準備返香港。這段日子的確很難過，每天醒來都會問自己今天到底要怎麼過，突然感覺人生好像失去了方向不知道前路要怎麼走。」

莊思明感謝身邊愛鍚她的人，並承諾：「放心吧，我一定會堅強地好好生活下去，因為我知道我並不孤單，以後每當我感到寂寞和難過的時候，我都可以用自己的雙手抱一抱自己，感覺就好像爸爸媽媽在抱着我一樣。」最後，她感觸表示：「Daddy Mommy，我一定會好好的，你們要開開心心因為你們快樂所以我快樂。我會用我的餘生帶著你們的心跳去多看看這個世界！」帖文一出，大家姐莊思敏隨即以三個擁抱及一個愛心Emoji留言，以行動力撐與妹妹莊思明感情依然要好。