莊思明手腕紋父母最後心跳圖悼念 莊思敏留言證姊妹情未變

大馬拿督莊寶與妻子江玉珠先後離世，莊家幾姊妹的關係即成外界關注。母親江玉珠於8月下旬辭世後，大家姐莊思敏與二妹莊思華（莊思明孖生家姐）爆出隔空罵戰，令外界揣測姊妹情疑決裂。昨日（19日）莊思明在社交網公開手腕的新紋身，以特別方式紀念父母，而莊思敏亦極速速現身留言，以行動證明與莊思明感情依舊深厚。
紋雙親心跳圖
莊思明在社交網上載兩張照片，其中一張顯示手腕的新紋身，見她紋上父母的名字，並連接著他們最後的心跳圖案，將對父母的思念永遠留在身上；而另一張，則見她戴着Cap帽，雙手交叉緊緊抱着自己。她分享表示，「3年半前帶著爸爸的名字和心跳返馬來西亞，3年半後帶著媽媽的名字和心跳準備返香港。這段日子的確很難過，每天醒來都會問自己今天到底要怎麼過，突然感覺人生好像失去了方向不知道前路要怎麼走。」
莊思明感謝身邊愛鍚她的人，並承諾：「放心吧，我一定會堅強地好好生活下去，因為我知道我並不孤單，以後每當我感到寂寞和難過的時候，我都可以用自己的雙手抱一抱自己，感覺就好像爸爸媽媽在抱着我一樣。」最後，她感觸表示：「Daddy Mommy，我一定會好好的，你們要開開心心因為你們快樂所以我快樂。我會用我的餘生帶著你們的心跳去多看看這個世界！」帖文一出，大家姐莊思敏隨即以三個擁抱及一個愛心Emoji留言，以行動力撐與妹妹莊思明感情依然要好。
莊思華同款紋身
另一方面，莊思明的孖生家姐莊思華亦在相同位置紋上同款紋身，並在社交網發文：「您們倆最後的心跳，從今天起就在我身上延續下去吧。我會帶着您們的愛勇敢地生活下去，好好地看看這個世界。我永遠愛您你。好愛好愛。暫別，遲啲見！」對於，莊思敏上載喪禮影片及上節目分享與母親的點滴，除被網民批評「博流量」，二妹莊思華早前亦發文疑似暗諷：「媽媽生前最少陪伴和照顧媽媽的就不要在人走後說最多的話。」字裡行間充滿火藥味。