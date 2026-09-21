阿正妹頭殺入名古屋為亞運打氣 近距離接觸水豚 手震玩疊蠔

為迎接「第20屆愛知・名古屋亞運會」，HOY特別製作《臥底旅行團之臨時任務》，由李尚正（阿正）與盧頌恩（妹頭）以臥底身份，潛入今屆亞運主辦城市 - 名古屋，執行連串臨時任務，臥底團隊除了為運動員打氣，當然少不了品嚐名古屋地道美食、遊盡當地至潮景點，誓要將亞運熱潮與旅遊樂趣一次過爆發。

名古屋亞運前，總部派臥底潛入名古屋執行臨時任務。「吃喝」環節介紹名古屋名物「交趾雞湯」及百年法國品牌麵包；「玩樂」方面，先到名古屋站與巨型Model NaNa打卡，再到名古屋標誌兼人氣長龍店小黃雞Café精品店朝聖。之後更潛入最新運河畔酒店進行地毯式Room Tour，在市中心5樓空中花園被5千朵金黃色太陽花花海包圍，並舉行第一場「臥底亞運會」。

臥底有什麼臨時任務？大隊走入名古屋近郊清須市著名室內釣魚餐廳，妹姐代表臥底出戰「清洲城疊蠔大賽」，她盡顯運動精神，全神貫注、疊到手震，最終能否為團隊贏得「蠔」華免費餐？臥底更首次扮演武士橫行清州城，上演多幕熱辣辣的體驗。眾人品嚐名古屋數一數二最老字號的鰻魚飯，並試足三種食法，為何妹姐會食到起不了身？去到位於名古屋榮區地標大廈13樓的Book Café，他們更打卡打到不願離開。