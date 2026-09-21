阿正妹頭殺入名古屋為亞運打氣 近距離接觸水豚 手震玩疊蠔

為迎接「第20屆愛知・名古屋亞運會」，HOY特別製作《臥底旅行團之臨時任務》，由李尚正（阿正）與盧頌恩（妹頭）以臥底身份，潛入今屆亞運主辦城市 - 名古屋，執行連串臨時任務，臥底團隊除了為運動員打氣，當然少不了品嚐名古屋地道美食、遊盡當地至潮景點，誓要將亞運熱潮與旅遊樂趣一次過爆發。
名古屋亞運前，總部派臥底潛入名古屋執行臨時任務。「吃喝」環節介紹名古屋名物「交趾雞湯」及百年法國品牌麵包；「玩樂」方面，先到名古屋站與巨型Model NaNa打卡，再到名古屋標誌兼人氣長龍店小黃雞Café精品店朝聖。之後更潛入最新運河畔酒店進行地毯式Room Tour，在市中心5樓空中花園被5千朵金黃色太陽花花海包圍，並舉行第一場「臥底亞運會」。
臥底有什麼臨時任務？大隊走入名古屋近郊清須市著名室內釣魚餐廳，妹姐代表臥底出戰「清洲城疊蠔大賽」，她盡顯運動精神，全神貫注、疊到手震，最終能否為團隊贏得「蠔」華免費餐？臥底更首次扮演武士橫行清州城，上演多幕熱辣辣的體驗。眾人品嚐名古屋數一數二最老字號的鰻魚飯，並試足三種食法，為何妹姐會食到起不了身？去到位於名古屋榮區地標大廈13樓的Book Café，他們更打卡打到不願離開。
阿正接獲臨時任務，竟然要在古老咖啡店參與一場高空咖啡表演，全場驚呼連連、場面極富娛樂性。任務結束後，當然要偷閒鬆一鬆，兩人走入一間足足有23個籃球場般大的風呂Resort，由最刺激高温48.5度一路飆到零下20度的低温，更衝進Disco Sauna跟著強勁節拍爆汗跳舞，成班人玩到癲晒。隨後一行人轉戰商場室內動物園，尋找可愛名物水豚君，與牠們埋身接觸。最後登上41樓餐廳俯瞰名古屋全夜景，品嚐著名「桃・芭菲」，浪漫又寫意！
臨時任務中，臥底走到名古屋機場附近的常滑市——這裡是全日本產量第一的招財貓故鄉，亦是出產「常滑燒」的千年陶藝之城。常滑牛乳及馬桶博物館同樣非常出名。阿正、妹姐繪畫迷你馬桶作手信，妹姐今次親訪會否有助日後「辦大事」都常滑暢通呢？臥底更閃遊其中一個舉辦亞運的場館，以及看住日落品嚐名古屋知多牛，寫意無限。